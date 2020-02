Jahr für Jahr erleben es viele junge Menschen: Sie stehen vor der Abschlussprüfung von Schule, Ausbildung oder Studium, sind gestresst und fürchten sich vor der Prüfung. Dabei wäre es besonders wichtig, am entscheidenden Tag cool und gelassen zu bleiben. „Viele schaffen es jedoch nicht, im Verlauf der Prüfung ihr Wissen und Können vollständig abzurufen, weil sie zu aufgeregt sind. Das ist sehr schade“, sagt Roland Schmitt, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Mannheim. „Aber wir können helfen. Denn wie man eine Abschlussprüfung stressfrei und erfolgreich meistern kann, verrät unser Experte in dem Online-Seminar ’Fit für die Prüfung’.“

Mit der Angst besser umgehen

Im Seminar wird gezeigt, wie man mit Prüfungsangst besser umgehen und sie positiv umwandeln kann, wie man ruhig und gelassen bleibt sowie Ressourcen und Potenziale erfolgreich aktiviert. Es gibt zahlreiche Tipps und Tricks, die auch schon vielen anderen geholfen haben, und Hinweise, wie man sich am besten auf die Prüfung vorbereitet.

Das kostenlose Seminar findet am Donnerstag, 5. März, ab 15 Uhr statt und dauert etwa 90 Minuten. Unter unter www.ikk-classic.de/fitfuerdiepruefung können sich interessierte Prüflinge anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer ihre Zugangsdaten und alle weiteren Informationen zum Ablauf per E-Mail. Für die Teilnahme ist lediglich ein PC, Laptop oder Tablet mit Internetzugang und Audioanschluss beziehungsweise Kopfhöreranschluss nötig.

Der Anmeldeschluss ist am Montag, 2. März. Die IKK classic ist mit mehr als drei Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen in Deutschland. pr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020