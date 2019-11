Fit im Kopf mit Gehirngymnastik

Was ist Brain-Gym® und wie haben Sie Zugang dazu gefunden?

Dagmar Barth: Ich bin gelernte Versicherungskauffrau, habe durch meine Schwiegertochter, die eine Kinesiologieausbildung abgeschlossen hat, aber ersten Kontakt mit dem Thema Kinesiologie bekommen. Ich habe mich zunächst eingelesen und beschäftige mich nun bereits seit 1995 intensiv mit der Lehre von der Bewegung nach Dr. Paul E. Dennisson. Er hat unter dem Namen Brain-Gym® in den 80er-Jahren 26 Übungen zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten entwickelt. Dank zahlreichen Aus- und Fortbildungen bin ich nun zertifizierte Brain-Gym®-Trainerin und halte seit 2000 Vorträge und Kurse in Kindergärten, Schulen, Pädagogische Tage für Lehrer, Abendakademien/Volkshochschulen, Vereinen, Firmen und für Privatpersonen.

Was für eine neurowissenschaftliche Theorie liegt Brain-Gym® zugrunde?

Barth: Die Lehre von Dr. Dennisson geht davon aus, dass das Gehirn wie ein Muskel arbeitet. Mithilfe der erarbeiteten Bewegungsübungen, die auf westlicher und chinesischer Medizin beruhen, arbeiten beide Gehirnhälften besser zusammen, da sich mit ihnen täglich bis zu 60 000 neue Nervenverbindungen bilden können. Ich habe ein Skript entwickelt, in dem ich die 26 Bewegungsübungen verschiedenen Bereichen zuordne – so einige fürs Gedächtnis, andere für die Konzentration und einige zum Stressabbau. Meine Kunden verbessern mit den Übungen ihre schulischen Leistungen, lernen Sprachen besser, Prüfungen sind keine besonderen Herausforderungen mehr und Angst und Stress können leichter bewältigt werden, da die Blockaden abgebaut sind und sie über ihr volles Potenzial verfügen können. Die Übungen decken alle Bereiche des Lebens ab.

Ab welchem Alter können die Bewegungsübungen angewendet werden?

Barth: Ich habe schon in Kindergärten und Schulen Kurse gegeben, um das Konzentrationsvermögen der Kinder und Jugendlichen zu fördern und ihnen zu helfen, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Ich werde aber auch von Vereinen und vielen Firmen gebucht, die ihren Mitarbeitern Übungen, beispielsweise zum Stressabbau, an die Hand geben wollen. Viele Unternehmen schenken ihren Mitarbeitern Kurse bei mir. Dort lernen sie, wie sie ihre Leistungsfähigkeit steigern können. Das ist eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Meine langjährige Erfahrung als Trainerin für Brain-Gym® macht es mir möglich, meinen Unterricht individuell an die jeweiligen Bedürfnissen anzupassen – eine Altersgrenze gibt es da nicht. Schon Kleinkinder führen beim Krabbeln Überkreuzübungen aus und aktivieren so die Zusammenarbeit ihrer beiden Gehirnhälften. Ich hatte auch schon 90-jährige Kursteilnehmer. pr

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.11.2019