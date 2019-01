Frisch ins Frühjahr: 6 Projekte für ein besseres Leben

Neujahrsvorsätze sind vielfach nur heiße Luft. Viel besser ist es, 2019 wirklich zu nutzen, um sein Leben zu verändern. Wir hätten ein paar Vorschläge.

Hand aufs Herz: Wie oft nehmen wir uns zum Jahreswechsel vor, im neuen Jahr etwas in unserem Leben zum Besseren zu verändern? Und wie häufig sieht schon der heraufziehende Frühling dennoch nur unverändertes „Business as usual“? Bei den Meisten wohl Jahr für Jahr. Zugegeben, häufig hat das nur mit mangelnder Motivation in Kombination mit einem überstarken inneren Schweinehund zu tun. Sehr oft liegt es aber auch an den völlig falschen Aufgaben, die man sich vornimmt. Gegen ersteres gibt es einen Berg schlauer Bücher und fachliche Online-Ratgeber. Zweiteres indes übernimmt der folgende Artikel. Er präsentiert sechs Projekte, mit denen man am Ende der diesjährigen Winterruhe sein Leben wirklich verbessern kann und so manches davon kann man auch jetzt schon angehen oder zumindest vorbereiten.

1. Sich karitativ engagieren

Übersicht und Vorgehensweise

Uns selbst mag es vielleicht verhältnismäßig gut gehen. Tatsache ist aber, dass es weltweit einen sehr großen Anteil an Menschen gibt, die unter der Armutsgrenze leben, selbst im reichen Deutschland sind es 16,7 Prozent.

Es gibt zahlreiche überforderte alleinerziehende Eltern. Unzählige alte Menschen, die vollkommen vereinsamt leben. Hunderte Hilfsorganisationen, denen es vielleicht nicht unbedingt an Geld, mit Sicherheit aber an Manpower mangelt, um die Hilfe denjenigen zugutekommen zu lassen, die sie wirklich benötigen. Kurzum: Es gibt unzählige Posten, die Mithilfe, sowohl in karitativer wie einfach ehrenamtlicher Form händeringend suchen.

Die Lösung ist bei diesem Punkt so einfach wie bei kaum einem Zweiten des ganzen Artikels. Man muss sich nur umsehen: Altenheime, Hilfsorganisationen, Pflegedienste, Kirchen, Die Tafeln. Man muss nur die Hand ausstrecken und findet bereits eine Organisation, die freiwillige Helfer benötigt. Man muss noch nicht einmal irgendwelche hochgeistigen Fähigkeiten oder Fremdsprachenkenntnisse mitbringen. Meistens reichen schon ein paar anpackende Hände und menschliches Mitgefühl vollkommen aus, neben dem, was jeder geben kann: Ein Stückchen seiner Zeit.

Wer mag, kann sich beispielsweise an den Verein „Freunde alter Menschen“ wenden, der sogenannte Besuchspartnerschaften vermittelt. Keine Pflegearbeit, sondern einfach nur da sein, sich unterhalten, einem alten Menschen das Gefühl vermitteln, dass das, was er erlebt hat, was ihn bewegt, noch jemanden interessiert. Nach einem ähnlichen Schema funktionieren tausende andere Organisationen auch hierzulande.

Warum macht es das Leben besser?

Weil nach wie vor gilt „Geben ist seliger als nehmen“. Weil es einem das Gefühl gibt, etwas wirklich Sinnvolles zu machen; die Welt ein Stückchen zu verbessern, anstatt sich die wie Majorität nur auf Passivität oder dem weichen aber wirkungslosen Kissen der „Facebook-Anteilnahme“ auszuruhen.

2. Sich (teilweise) selbstständig machen

Übersicht und Vorgehensweise

Unzählige Leser haben ein Hobby, das in irgendeiner Form produktiv ist. Der eine fotografiert, der andere bastelt, der dritte kocht und der vierte musiziert. So unterschiedlich all diese Freizeittätigkeiten auch sein können, sie haben einen gemeinsamen Nenner: Sie lassen sich vermarkten. Entweder in Form eines durch das Hobby hergestellten Endprodukts oder in Form einer sich daraus ableitenden Dienstleistung.

Es kommt auch noch eine weitere Tatsache hinzu, es gibt unzählige Menschen in Deutschland, die gerne beruflich ihr eigener Herr wären, aber die sich nur nicht den großen Schritt zutrauen, wirklich ins kalte Wasser zu springen und die Selbstständigkeit anzugehen.

Doch der Schritt muss zunächst gar nicht so riesig sein. Kleingewerbe lautet das Zauberwort. Ein bezahltes Hobby, wenn man so will. Die Lösung liegt darin, dass es in Deutschland unzählige sogenannte Freie Berufe gibt. Jeder kann sie ausüben, ohne darin ausgebildet worden zu sein.

Rund 1,4 Millionen Deutsche sind heute auf diese Weise selbstständig, Tendenz ungebrochen steigend. Man kann seine Talente anbieten, kann Dinge verkaufen, die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. Es braucht nur zwei Dinge: Einen Geschäftsplan und etwas Startkapital. Für ersteres gibt es im Netz zahlreiche Ratgeber. Für den zweiten Punkt gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten zur Mittelbeschaffung, etwa in Form des Crowdfundings, Gründerbezuschussungen oder einer langen Reihe unterschiedlicher Kredite. Hier sollte jeder gut vergleichen und das Passende zum individuellen Bedarf auswählen.

Der Rest ist sein Hobby ausüben und dafür Geld bekommen, zunächst mal nebenher, aber vielleicht mit dem langfristigen Ziel, wirklich den großen Sprung zu wagen und dies zur Hauptbeschäftigung zu machen.

Warum macht es das Leben besser?

Zunächst deshalb, weil man ganz lapidar die Kosten seines Hobbys zumindest reduzieren, auf Null drücken oder sogar zum Gewinn machen kann. Großmaßstäblich jedoch, weil man so zumindest einen Job ausübt, der einen wirklich befriedigt, statt des eigentlichen Berufs, den man vielleicht nur macht, weil man das Geld zum Leben braucht.

3. Schreiben/Bloggen

Übersicht und Vorgehensweise

Wir alle haben etwas, das uns bewegt. Sei es einfach unsere persönliche Welt mit all ihren Alltagssorgen. Sei es unsere Sicht auf die Dinge oder auch das, was sich nur in unserer Phantasie abspielt. Viele, die solche Gedanken in sich tragen, wünschen sich, sie nach außen bringen zu können. Doch wie?

Einem einzelnen Menschen, etwa dem Partner, erzählen? Das ist langwierig, führt manchmal zu Zwist und zumindest mangelt es an der Reichweite und vielleicht Wertschätzung durch Personen, die einen nicht persönlich kennen. Abgesehen davon, dass sich längst nicht jeder sprachlich ausdrücken kann oder will.

An diesem Punkt kommt das Schreiben ins Spiel. Ganz egal, ob man nur ein einfaches Tagebuch führt, in das man seinen Alltag wortreich füllt, ein leeres Computer-Textdokument, in dem man nur mit Buchstaben ganze Welten entstehen lässt oder ein Blog. Tatsache ist: Alles, was Menschen mitzuteilen haben, hat auf der Welt überraschend viele Gegenstücke, die sich dafür interessieren. Damit anzufangen, ist heute so einfach wie nie:

Man erstellt sich auf WordPress, das ist die global wichtigste Blog-Plattform, einen Account. Dieser Account wird optisch gestaltet. Man lernt, wie man seine Beiträge so gestaltet, dass auch andere sie gerne lesen. Man schreibt einfach drauflos.

Falls man nicht will, dass die ganze Internetwelt einem folgen kann, erstellt man auf seinem Computer einfach ein Textdokument und schreibt, es muss nicht einmal jemand anderes lesen.

Warum macht es das Leben besser?

Weil Schreiben, das ist psychologisch gut erforscht, eine Erleichterung darstellt. Ganz ähnlich als würde man sich Stress oder Sorgen von der Seele reden, bloß ohne dass man dabei auf andere Menschen als Zuhörer angewiesen wäre. Papier, ob nun physisch oder elektronisch, ist ein geduldiger, stummer Zuhörer, dem man all seine Gedanken anvertrauen kann und so sein eigenes Ich erleichtert.

4. Gärtnern und (teilweise) selbstversorgen

Übersicht und Vorgehensweise

Man muss nicht Glyphosat und Bienensterben bemühen, um zu wissen, dass mit unserer Natur dank unserer Essgewohnheiten etwas fürchterlich im Argen liegt. Man muss auch nicht erwähnen, dass eine so hohe Zahl Menschen dermaßen von der Natur entwurzelt ist, dass es für Supermärkte lukrativ geworden ist, Früchte, die eigentlich eine schützende Hülle haben, geschält und in Kunststoff verpackt zu offerieren. Das kann man mit einem „würde ich niemals kaufen“ von sich weisen.

Doch Fakt ist, es muss genügend Menschen geben, die solche Produkte kaufen, sonst wären sie längst aus den Regalen verschwunden. Ebenso wenig muss man anmerken, dass sich hinter erschreckend vieler unserer „Zivilisationskrankheiten“ eigentlich nur handfeste Fehl- und Mangelernährungen verbergen.

Man kann zwar nicht im Alleingang die Welt retten, aber sich selbst und ein bisschen Natur das Leben wesentlich verbessern und ein Stück sparen, indem man seine eigenen Früchte, sein eigenes Gemüse zieht. Platz ist dafür selbst im dank Preisanstieg seit Jahren schrumpfenden Garten hinter Neubauten.

Wer gar keine Option hat, der pachtet sich eben ein Gärtchen vor der Stadt oder einen Schrebergarten. Raum für das eigene Gärtnern gibt es zuhauf. Dazu unzählige Ratgeberbücher, Webseiten, die sich nur mit diesem Thema befassen und Geschäfte für alles zwischen Samentütchen und Werkzeug.

Das einzige, was man ablegen muss, ist die Furcht vor etwas körperlicher Arbeit und die Ansicht, dass Gärtnern eine Wissenschaft für sich wäre. Das ist sie nicht. Es braucht nur Licht, Luft, Wasser und die Nährstoffe, die jeder Boden enthält. Der Rest ist, wie es ein unbekannter Gärtner formulierte „Ein bisschen im Dreck wühlen und warten, dass Mutter Natur es gut werden lässt“.

Warum macht es das Leben besser?

Weil es einem zumindest teilweise ermöglicht, seine Ernährung weg von dem zu bewegen, was uns eine intransparente Industrie vorsetzt. Eine Verbesserung sowohl auf einer kapitalismuskritischen wie körperbewussteren Ebene.

Aber auch, weil es einen zurück zu seinen natürlichen Wurzeln führt, die auch im „Großstädter in vierter Generation“ noch unzweifelhaft vorhanden sind. Eines steht fest: Keine Früchte schmecken süßer als jene getane Arbeit, wenn man in seinem Garten über Wochen und Monate geackert hat und nun seine Ernte genießen darf.

5. Seinen medialen Konsum zurückschrauben/Digital Detox

Übersicht und Vorgehensweise

Es mag auf den ersten Blick wie ein Kampf gegen Windmühlen wirken. Wie das Aufbäumen der Maschinenstürmer gegen die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Vielleicht mag es im Angesicht dessen, dass der geneigte Leser diese Zeilen gerade entweder auf dem Computerbildschirm, dem Tablet oder Handy liest, auch ein wenig amüsant wirken, aber Tatsache ist, dass unser aller digital-medialer Konsum unangenehme Auswirkungen erreicht hat.

Der Durchschnittsdeutsche ist mittlerweile knapp 300 Minuten (aus allen Altersgruppen gerundet) im Internet, Tag für Tag. Doch das Surfen auf Nachrichtenseiten, auf Facebook und Co. ist nur eine Seite der Medaille und sicherlich nicht die schlimmste. Die andere ist die ständige Erreichbarkeit durch unsere Smartphones und deren unzählige Wege der Verbindung samt dem daraus produzierten Gefühl der Dauer-Überwachung. Allerdings sind es zwei andere Positionen, die unseren digital-medialen Konsum zum echten Problem machen:

Die ständige Verfügbarkeit von Informationen produziert eine Gesellschaft der Ungeduldigen, die immer mehr verlangt, mit 5G-Geschwindigkeit das zu bekommen, wonach es sie dürstet, auch offline. Weil das kaum einer liefern kann, verlagert sich die Gesellschaft immer weiter ins Netz. Das Sterben der Geschäfte ist nur eine Ausprägung davon. Der Wunsch und die Bereitschaft, ständig neue, digitale und vernetzte Dinge in die Haushalte zu lassen, sorgt breitgesellschaftlich für eine Art freiwillige Entmündigung. Wir tendieren dazu, immer mehr digitalen Geräten zu überlassen. Selbst Dinge, die für sich genommen eigentlich gar keine Belastung darstellen, wenn man sie auf althergebrachte Art und Weise erledigt. Ein sehr kritisches Problem, denn es bedeutet, dass viele Menschen eigentlich vollkommen nebensächliche, grundständige Dinge verlernen. Tatsächlich muss sich schon heute eine ganze Generation von jungen Menschen erklären lassen, wie Dating noch ohne Internet funktionierte.

Summa summarum verbringen heute sehr viele Deutsche fast sämtliche wachen Minuten mit digitalen Helfern, sofern sie sich nicht noch per App die Schlafqualität überwachen lassen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, diesen medialen Konsum zu reduzieren:

Handy nur noch für telefonische und textliche Kommunikation verwenden.

Nicht blind digital kaufen, sondern überlegen, ob man so etwas wirklich braucht oder es nur nice to have ist (Stichwort WLAN-Glühbirnen).

Zeitung und gedruckte Bücher lesen.

Alles, was im Netz erledigt wird, auf einen Schlag und am ortsfesten Computer abarbeiten.

Einen Taschenkalender anschaffen.

Das Handy bewusst zuhause lassen, vielleicht sogar für einen ganzen Urlaub.

Wer es wirklich erleben will, legt künftig einen Tag pro Woche komplett ohne digitale Helfer ein, das gilt auch fürs Fernsehen. Dabei wird man zu Anfang schnell feststellen, wie sehr wir es schon verlernt haben, uns ohne vernetzte Helfer überhaupt zu beschäftigen.

Warum macht es das Leben besser?

Weil es uns aufzeigt, dass Digitalisierung nicht alles ist und dass wir mittlerweile oft viel zu inflationär damit umgehen. So mancher wird daraus auch noch mitnehmen, dass die digitale Welt, so schön sie auch anmuten mag, lediglich ein zweidimensionaler Abklatsch der echten Welt ist.

6. Echte Nachbarschaft aufbauen und pflegen

Übersicht und Vorgehensweise

Weiter oben schrieben wir von den zahllosen Senioren, die hierzulande vereinsamen und das, obwohl sie vielleicht mitten in einem Mehrparteienhaus leben. Kein Altersproblem also. Fakt ist, die vergangenen 20 Jahre haben der Nachbarschaftlichkeit schwer geschadet.

Dies oft aus einem Grund: Es ist heute für Menschen notwendiger denn je, aus finanziellen und beruflichen Gründen hochmobil zu sein. Wenn der Chef einem die Option Versetzung mit Änderungsvertrag oder Kündigung offeriert, fragt man auch in Zeiten von Fachkräftemangel nicht lange.

Wo die Mietpreise immer weiter steigen und abertausende Familien ihr Heil in den zwar schönen aber auch heillos zusammengewürfelten Neubaugebieten suchen, entsteht daraus naturgemäß eine Melange, die dafür sorgt, dass Menschen teils Jahre anonym nebeneinander her leben, ganz gleich ob in der Stadt oder dem sich zur Schlafstadt auswachsenden Dorf.

Doch genau hier gilt ein uralter Satz: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das fängt schon im Kleinen an, indem man den Nachbarn zugesteht, dass auch sie Individuen sind. Als solche haben sie nun mal andere Lebensgewohnheiten als man selbst. Ja, auch welche, die vielleicht lautstark sind.

Man sagt, wenn man sich sieht, freundlich Hallo. Hilft vielleicht mal Tüten tragen, lässt auch mal Fünfe gerade sein und hilft auch in anderen Lebenslagen. Kurz, man benimmt sich so wie man sich selbst den perfekten Nachbarn vorstellt. Man darf keine Wunder erwarten, ein solches Verhalten wird vielleicht über Wochen und Monate eine einseitige Sache bleiben.

Aber sie wird Früchte tragen. Dann braucht es nur noch eine gedruckte Einladung in den Briefkästen der unmittelbaren Nachbarn, einen rauchenden Grill, ein paar Getränke und das kleine Nachbarschaftsfest steht. Kein Hexenwerk, sondern einfach nachbarschaftliches Zusammenwachsen.

Warum macht es das Leben besser?

Weil man dort, wo man lebt, nicht nur von anonymen Personen umgeben sein sollte, sondern von Nachbarn. Man muss nicht mit allen bestens befreundet sein. Aber Nachbarschaft ist gleich nach der Familie die kleinste räumliche soziale Einheit. Die sollte man nicht behandeln wie Facebook-Kontakte, die man nach Belieben löschen kann. Hier kann jeder im Kleinen dazu beitragen, dass ein gutes Miteinander beim Leben in der Nachbarschaft im Alltag herrscht.

Fazit

Man kann auch in diesem Jahr weiterhin das Prinzip von Vorsatz und Verwerfen pflegen, das ist das gute Recht eines jeden. Oder aber man kann das (hoffentlich) bald heraufziehende Frühjahr nutzen, um sein Leben wirklich an einigen entscheidenden Punkten zu verbessern. Denn oftmals sind es nicht die ganz großen Dinge, sind es nicht die fünf Kilo mehr oder weniger, sondern kleine Details, welche die größte Wirkung auf ein erfüllteres Leben haben.

