Gegen die Schmerzen im Nacken

Berlin/Weinheim.Der Nacken, die Schultern, der Rücken: Verspannungen sind eine Volkskrankheit. Schuld daran ist vor allem unsere Arbeits- und Lebensweise, erklärt Matthias Kieb von der Abteilung Sportmedizin der Berliner Charité. Ursache könne etwa ein Mangel an oder monotone Bewegung sein. „Es gibt eine statische, aber auch eine dynamische Überlastung“, sagt Kieb. Daher sei es ratsam, einen Ausgleich zwischen Aktivität und Passivität zu haben. Fehlt dieser, erhöht sich der Spannungszustand der Muskulatur und deren bindegewebsartiger Hülle, der Faszien. „Ein dauerhaft erhöhter Spannungszustand kann dann zu schmerzhaften Beschwerden führen“, sagt Kieb.

Dieser Spannungszustand lässt sich jedoch durch Übungen verhindern oder therapieren. Und das geht auch zu Hause. Physiotherapeut Michael Preibsch empfiehlt dafür eine Reihe von Übungen – und den Rat von Physiotherapeuten, um Fehler zu vermeiden.

Dehnen und Kräftigen

Ein Beispiel für Physiotherapie in Heimarbeit ist das Dehnen der Oberschenkelmuskulatur. Um die Vorderseite zu dehnen, setzt man sich auf einen Hocker und stellt ein Bein im 90-Grad-Winkel auf. Dann nimmt man den Fuß des anderen Beins in die Hand und zieht den Unterschenkel am Stuhl entlang nach hinten oben, sodass der Fuß ans Gesäß stößt. Der Oberschenkel weist dabei senkrecht nach unten. Die Oberschenkelrückseite dehnt man, indem man sich gerade hinstellt, ein Bein nach vorne waagerecht etwa auf einem Tisch ablegt und den Oberkörper nach vorne beugt.

Kräftigungsübungen stabilisieren den Oberkörper und helfen gegen Fehlstellungen. Um etwa den Schultergürtel zu kräftigen, legt man sich auf den Bauch, legt die Unterarme flach nach vorne neben den Kopf auf den Boden und drückt den Rumpf für zehn Sekunden nach oben. Auf der nächsten Stufe hebt man abwechselnd das eine und das andere Bein für zehn Sekunden an.

In ihrem Buch „Physiotherapie für zu Hause“ rät Physiotherapeutin Gabriele Kiesling, Übungen in den Alltag zu integrieren – sie also zwischendurch beim Kaffeekochen zu machen. Etwa die Drehmobilisation von Hals- und Brustwirbelsäule: Im aufrechten Stand streckt man die Arme auf Schulterhöhe seitlich ab. Eine Hand zeigt nach oben, die andere nach unten. Dann dreht man die Arme gegenläufig, der Blick folgt der nach unten gerichteten Hand – und wechselt die Richtung. tmn

