Gehirnjogging mit Spaßfaktor

Ob Messe-, Theater- oder Konzertbesuch – in der Beilage „Gesund leben“ gibt es regelmäßig Eintrittskarten für attraktive Veranstaltungen in der Metropolregion zu gewinnen. Da aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus aber zahlreiche Events abgesagt werden mussten, wird es diesmal keine Karten zu gewinnen geben. Der Rätselspaß wird den Lesern aber dennoch nicht vorenthalten. Auf S. 18 ist ein kniffliges Rätsel zu finden. Schließlich haben wir aktuell besonders viel Zeit für spaßiges Gehirnjogging. Hier können echte Wortakrobaten ihr Wissen auf die Probe stellen: Was heißt ,Kunst’ auf Latein und wer ist ,Die Mutter der Armen’? Fragen wie diese gilt es, richtig zu beantworten. Selbst erfahrene Wort-Detektive langweilen sich hier sicherlich nicht. Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln und hoffen, bald wieder Karten verlosen zu können. imp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020