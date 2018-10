Handeln, ehe Schmerz chronisch wird

Mannheim.Bis Schmerzpatienten in Deutschland eine effektive Behandlung erhalten, vergeht zu viel Zeit. Mit schwerwiegenden Folgen, wie Experten auf dem Deutschen Schmerzkongress in Mannheim betonen. „Wer nicht frühzeitig und angemessen versorgt wird, hat ein höheres Risiko, dass seine Schmerzen chronisch werden“, warnt Carla Nau, Kongresspräsidentin und Direktorin der Klinik für Anästhesiologie am Uniklinikum in Lübeck. Auf der Tagung stellen Wissenschaftler daher neue Ansätze vor, die die Situation verbessern sollen.

Einer davon ist das Forschungsprojekt „Pain2020“. Sein Ziel: Handeln, bevor Schmerzen chronisch werden. Dazu klärt ein Team aus Ärzten, Psychologen und Physiotherapeuten bei besonders gefährdeten Patienten nach sechs Wochen Schmerzen gemeinsam ab, welche Behandlung sie erhalten sollen. Diese sogenannte multimodale Therapie, bei der verschiedene Fachrichtungen zusammenarbeiten, zeigt die besten Erfolge, ist aber vergleichsweise teuer. Bislang werde sie erst von den Krankenkassen übernommen, wenn andere Maßnahmen keinen Erfolg gezeigt hätten, erläutert Martin Schmelz, Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft und Schmerzforscher an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.

Therapeuten fehlen

Bei dem auf drei Jahre angelegten Projekt in Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse sollen zunächst 6000 Patienten mitmachen. „Wir hoffen, so erfolgreich zu sein, dass der Ansatz in die Regelversorgung übernommen wird“, erläutert Schmelz. Schätzungen zufolge leiden 7,5 Prozent der Bevölkerung unter chronischen Schmerzen, die sie im Alltag beeinträchtigen. Die Zahl der Betroffenen steigt seit Jahren kontinuierlich an.

Ein weiterer Ansatz ist eine wirksame Schmerztherapie nach Operationen. „Etwa fünf Prozent aller operierten Patienten entwickeln chronische Schmerzen“, berichtet Winfried Meißner, Leiter der Sektion Schmerztherapie am Universitätsklinikum Jena. „Je stärker und anhaltender die akuten Schmerzen, desto höher das Risiko, dass daraus chronische Schmerzen werden.“ Schmerzkatheter und Lokalanästhesien könnten das Risiko verringern. Erheblichen Nachholbedarf sieht der Experte bei der Verfügbarkeit von Akutschmerzdiensten. Nur zwei Drittel aller Kliniken gönnten sich die spezialisierten Teams aus Pflegekräften und Ärzten.

Ein Problem in der Versorgung ist zudem der Mangel an Schmerztherapeuten und die damit einhergehende lange Wartezeit auf Termine etwa bei Neurologen oder Psychologen. Entlastung versprechen speziellen Apps, mit denen ein Schmerztagebuch geführt werden kann und die sogar Auslöser für Migräneattacken identifizieren.

Zwar könnte damit die Wartezeit überbrückt und die Behandlung begleitet werden. Allerdings gibt Kongresspräsidentin Nau auch zu bedenken: „Wir wissen leider noch nicht genug über die Wirksamkeit dieser Smartphone-Apps.“ Diese müsse erst durch Studien abgesichert werden.

