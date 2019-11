Heilwirkung heimischer Pflanzen entdecken

Das Wissen über die Heilwirkung heimischer Pflanzen war früher weitverbreitet. Heute ist nur noch wenigen klar, was am Wegesrand grünt und blüht. Damit die naturheilkundlichen Kenntnisse nicht gänzlich verloren gehen, werden immer öfter Kräuterwanderungen von zertifizierten Führern angeboten. Jeder, der gern im Wald und auf Wiesen unterwegs ist, kann an einer Kräuterwanderung teilnehmen. Um auch abseits von Wegen trittsicher gehen zu können, ist festes Schuhwerk sinnvoll. Wer essbare Pflanzen pflücken und zu Hause verarbeiten möchte, sollte einen Sammelkorb mitnehmen. Für alle, die später noch einmal nachlesen möchten, was sie erfahren haben, können Schreibutensilien oder eine Smartphone-App für Notizen hilfreich sein. Bei einer Kräuterwanderung werden von zertifizierten Führern erste Grundlagen vermittelt, um Wildkräuter und Heilpflanzen zu erkennen. Teilnehmer lernen, die Pflanzen – zunächst unter Anleitung – genau zu bestimmen, um essbare Kräuter von giftigen oder ungenießbaren Doppelgängern zu unterscheiden. Zusätzlich werden häufig Anregungen zur praktischen Verwendung der Wildpflanzen gegeben – in der Küche ebenso wie bei der Herstellung von Kosmetik oder der Behandlung von Beschwerden. In vielen Regionen werden bei den Kräuterwanderungen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. So können je nach Jahreszeit Kräuter oder Wurzeln entdeckt werden.

Wer sich für Wildkräuter interessiert, kann bundesweit aus einer Vielzahl an Wanderungen wählen. Von der Nordsee bis zu den Alpen werden entsprechende Führungen angeboten. Und dies nicht nur in ländlichen Regionen. djd

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.11.2019