Holpriger Start für elektronische Patientenakte

Berlin.Seit fast anderthalb Jahrzehnten arbeitet das Gesundheitswesen an der Einführung einer elektronischen Patientenakte (ePa). Ziel ist es, mittels zentraler Datensammlung Patientinnen und Patienten optimal zu versorgen und Doppeluntersuchungen, Fehler oder Missverständnisse durch fehlende Informationen vermeiden zu können. Seit dem 1. Januar müssen die gesetzlichen Krankenkassen ihren mehr als 70 Millionen Versicherten diese Akte anbieten. Der Start ist holprig.

Was soll die ePA leisten?

Die neue Akte soll Versicherte mit Ärzten, Apotheken oder Krankenhäusern digital vernetzen. Am Ende ihrer Entwicklung sollen in ihr alle relevanten Gesundheitsdokumente auf einen Blick verfügbar gemacht werden. Die Daten werden verschlüsselt abgelegt. Der Zugriff erfolgt über ein geschlossenes System. Die ePA gilt als ein wichtiger Bestandteil in der Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Wie läuft die Einführung ab?

Die ePA ist ein freiwilliges Angebot. Zum Start bieten die Krankenkassen ihren Versicherten eine App für Smartphone oder Tablet an, mit der sie Zugang zur elektronischen Krankenakte erhalten. Bei der AOK etwa heißt sie „AOK Mein Leben“, bei der Techniker Krankenkasse „TK Safe“. Dafür müssen sich die Versicherten registrieren. Zeitgleich beginnt eine Testphase mit ausgewählten Arztpraxen in Berlin und Westfalen. Ab März sollen alle Ärzte mit der ePA verbunden werden, erklärt das Bundesgesundheitsministerium. In Schritt drei – ab Juli – müssen alle vertragsärztlich tätigen Leistungserbringer in der Lage sein, die ePA zu nutzen und zu befüllen. Krankenhäuser haben dafür mehr Zeit – bis zum 1. Januar 2022.

Wie ist die Resonanz?

102 von 103 gesetzlichen Krankenkassen bieten die Akte laut Angaben ihres Spitzenverbandes GKV seit Januar an. Doch nicht überall läuft die Registrierung rund. Bei manchen Kassen gibt es Probleme mit dem Videoverfahren zur Identifizierung. Bei anderen Kassen, der AOK etwa, läuft das Verfahren zwar reibungslos, das Interesse aber ist gering. Von den 26 Millionen AOK-Versicherten hatten sich in den ersten Tagen 4000 die ePA-App heruntergeladen.

„Vor dem Hintergrund der schrittweisen Anbindung der Leistungserbringer rechnen wir in den ersten Wochen und Monaten generell mit einer geringen Resonanz“, sagt Ines Klut vom AOK-Bundesverband. Die Einführung der ePA sei „ein langfristiger Prozess“. Mit jeder Arztpraxis und Klinik, die dazukomme, „wird die Patientenakte interessanter und nutzwertiger für unsere Versicherten“, so Klut weiter.

Wie und womit befülle ich die Akte?

Im ersten Schritt können zum Beispiel Arztbefunde, der Medikationsplan, Blutwerte oder auch ein Datensatz für den Notfall in der ePA gespeichert werden, teilt das BMG mit. Vor allem chronisch kranke Menschen haben einige ihrer Dokumente zuhause. Diese müssen gescannt oder fotografiert werden. Ab 2022 sollen auch der Impfausweis, der Mutterpass, das Untersuchungsheft für Kinder, Zahnbonusheft oder Krankenkassendaten über in Anspruch genommene Leistungen abrufbar sein. Zusätzlich kann ab März beziehungsweise Juli berechtigtes Personal medizinische Daten der ePA hinzufügen. Dies soll auch möglich sein, ohne dass der Patient dabei anwesend sein muss. Voraussetzung ist, dass der Praxis ausreichend lange Zugriff auf die Akte eingeräumt wird. Die Patienten bestimmen, ob und welche Behandlungsdaten dort gespeichert oder wieder gelöscht werden sollen. Der Anspruch auf eine Aktenpflege durch die Ärzte ist gesetzlich festgelegt.

Wie greifen Arzt oder Klinik auf die Akte zu?

Technisch funktioniert dies über eine Schnittstelle in ihrem elektronischen Praxisverwaltungssystem. Der Zugriff ist aber erst nach Einwilligung der Patienten und der technischen Zugriffsfreigabe in der Praxis, etwa durch die Eingabe eines Codes (PIN) wie beim Geldabheben am Bankautomat, möglich.

Welche Kritik gibt es?

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, hat die Kassen im November vor einer rechtswidrigen Einführung der ePA gewarnt. Bis 2022 gibt es kein dokumentengenaues Berechtigungsmanagement für alle Versicherten. Erst dann kann jeder Patient genau festlegen, welcher Arzt was sehen darf. Das widerspreche dem europäischen Recht, so der Datenschutzbeauftragte. Aktuell prüfe er aufsichtsrechtliche Schritte gegen die Kassen, so sein Sprecher. Weder das Bundesgesundheitsministerium noch das zuständige Bundesamt für soziale Sicherheit teilen Kelbers Rechtsauffassung.

Der Streit über den Datenschutz sorge für große Verunsicherung, sagt die Expertin für digitale Gesundheitsinformationen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Tanja Wolf. Darüber hinaus habe die elektronische Patientenakte derzeit noch einen nur sehr begrenzten Nutzen.

Auch die Ärzte sind mit den Regeln unglücklich: Ihre Hauptkritik entzündet sich am zeitlichen und technischen Aufwand des Befüllens. Dieser sei nicht zu rechtfertigen, erklärte die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Praxen hätten andere Sorgen.

