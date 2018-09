„Konnte nicht mal Flaschenöffnen“

Mannheim.Norbert Senk hat auf der Liege Platz genommen. Sein rechtes Bein ist angewinkelt. Privatdozent Dr. Urs Benck, Leitender Oberarzt an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), hebt es an, dreht es vorsichtig nach rechts, dann nach links. „Tut das weh?“, will er wissen. „Heute nicht“, antwortet sein Patient und lacht. Der 55-Jährige leidet an Lupus – genau genommen an einem „Systemischen Lupus erythematodes“. Dabei handelt es sich um eine schwere rheumatische Erkrankung, bei der das Immunsystem unter anderem die Gelenke, aber auch die Haut sowie zahlreiche innere Organe angreift.

Sonderformen wie die von Senk sowie viele weitere Erkrankungen des Bewegungssystems und des Bindegewebes sind ab morgen Thema auf dem Rheumatologenkongress in Mannheim. Dort tauschen sich rund 2500 Experten über Fortschritte in ihrem Gebiet aus – von Erkenntnissen aus der Genetik über neue chirurgische Eingriffe bis zur Zusammenarbeit der Fachrichtungen.

Schwierige Diagnose

Allein in Deutschland sind rund 20 Millionen Menschen betroffen. Die Ausprägungen sind sehr unterschiedlich, denn unter den Namen Rheuma fallen zahlreiche schmerzhafte und funktionsbeeinträchtigende Erkrankungen. Vor allem untypische Formen sind im Frühstadium schwer zu diagnostizieren.

„Es war eine lange Odyssee“, erinnert sich Senk an die Zeit, als die Krankheit in sein Leben trat. „Ich hatte fürchterliche Gelenkschmerzen, konnte morgens nicht mal die Sprudelflasche öffnen und ging von einem Arzt zum anderen.“ Erst nach mehr als einem halben Jahr erhielt der Schreinermeister die Diagnose. Damals war er 31 Jahre alt und hatte zwei kleine Kinder. Ein Schock.

„Ich habe mich gefragt, wie es weitergehen soll, was passiert, wenn ich nicht mehr arbeiten kann“, erzählt Senk und blickt auf seine Hände. Die weisen noch Rötungen auf, sind aber derzeit in „super Zustand“, wie der Patient selbst sagt. Das war nicht immer so. Schwellungen und Juckreiz machten ihm bei akuten Schüben das Leben unerträglich. „Ich habe wochenlang nicht geschlafen“, erzählt er. Seine Frau habe ihn immer unterstützt, doch im Berufsleben sei es schwieriger gewesen. Mit schmerzhaften Hautentzündungen an den Beinen „habe ich mich in die Firma geschleppt, nur um mir da anzuhören: Na, haben wir mal wieder krankgemacht?“ Seit 2013 ist Senk Frührentner.

Sein Behandler Urs Benck nickt verständnisvoll. „Das ist typisch“, sagt der Experte. „Der psycho-soziale Druck ist hoch, viele Patienten werden als Blaumacher stigmatisiert, dabei leiden sie an einer schweren Systemerkrankung.“ Auch Senk. Sein Immunsystem hat die Nieren und mittlerweile auch die Lunge angegriffen. Die Hüften wurden so stark geschädigt, dass er beidseits künstliche Gelenke benötigte – das erste mit nur 45 Jahren. Dazu kamen das Reaynaud-Syndrom, bei dem die Finger nicht ausreichend durchblutet werden, Gicht sowie zahlreiche weitere Beschwerden.

Fachgebiet verändert sich

Gemeinsam mit seinem Patienten geht Urs Benck die Medikamentenliste durch, die stattliche 24 Präparate umfasst. „Bei Bedarf können sie auf bis zu acht Milligramm erhöhen“, sagt der Arzt über ein Kortisonpräparat. „In der Therapie ist es unverzichtbar, aber dauerhaft sollte die Dosis nicht zu hoch sein, weil sonst Nebenwirkungen drohen“, erläutert Benck. Doch damit ist es bei weitem nicht getan. Auf der Liste stehen allein fünf Präparate, die das fehlgesteuerte körpereigene Immunsystem unterdrücken, das die Schäden im Körper anrichtet. Dazu kommen Blutverdünner, Vitamin D sowie weitere Mittel...

Bei Rheumaerkrankungen ist oft nicht nur ein Organ erkrankt, sondern mehrere oder gar der gesamte Körper. Dazu kommt: Das Fachgebiet wandelt sich rasant. Das aber macht die Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen und kontinuierliche Fortbildungen wie etwa beim Mannheimer Rheumatologenkongress so wichtig. „Ein Lupus sollte in spezialisierten Zentren fächerübergreifend behandelt werden“ sagt Benck, der als Facharzt für Rheumatologie, Nierenerkrankungen und Endokrinologie drei Fachrichtungen vertritt.

Senk fährt daher alle sechs Wochen von Mosbach nach Mannheim in die Kollagenosesprechstunde (für Personen mit systemischen Autoimmunerkrankungen). Bei Bedarf wird die Therapie angepasst. Mit Erfolg. „Herr Senk ist heute sehr gut eingestellt“, freut sich sein Arzt und klappt die Mappe zu. Auch der Patient ist trotz der Einschränkungen zufrieden. „Mir geht es viel besser, das war ja kein Leben mehr.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018