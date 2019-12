Michael A. Popp: „Die Ärzte sind gefragt“

Was in einer kleinen Praxis in Nürnberg begann, ist heute ein bedeutendes Unternehmen, wenn es um pflanzliche Arzneimittel geht. Geleitet wird Bionorica von Michael A. Popp, der im Gespräch erklärt, warum die grüne Medizin unverzichtbar ist.

Herr Popp, Winterzeit ist ja bekanntlich Erkältungszeit. Das sind wahrscheinlich Ihre umsatzstärksten Monate, oder?

Michael

...