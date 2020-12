Mit Schutzschild durch die Krise

Berlin.Manche Menschen verkraften Schicksalsschläge besser als andere. Statt zu zerbrechen, bleiben sie stark. Fast so, als trügen sie ein unsichtbares Schutzschild vor sich her. Sie bleiben psychisch stabil und erholen sich vergleichsweise schnell von traurigen oder einschneidenden Erlebnissen.

Ihr unsichtbares Schutzschild trägt einen Namen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen von Resilienz. „Resilienz ist die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung psychischer Gesundheit während oder nach stressvollen Lebensereignissen“, definiert das Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) in Mainz den abstrakten Begriff.

Resilienz bewusst fördern

Heißt: Menschen, die über Resilienz verfügen, bleiben trotz extremer Stresserfahrung oder -belastung psychisch gesund. Ob es sich dabei um eine angeborene Fähigkeit oder nicht, war lange umstritten. „Frühere Theorien gingen davon aus“, sagt Resilienzforscherin Michèle Wessa vom LIR. „Heute wissen Forscherinnen und Forscher allerdings, dass Resilienz durchaus gefördert und trainiert werden kann.“ Resilienz beschreibt also keinen unveränderbaren Charakterzug. Sie ist vielmehr das Endprodukt eines Anpassungsprozesses, der Stressfaktoren nicht etwa auslöscht, sondern Menschen befähigt, effektiv damit umzugehen, beschreibt das LIR.

Zuerst einmal verfügen resiliente Menschen vermutlich über einen optimistischen Denkstil und die soziale Unterstützung seines Umfeldes, erklärt Wessa. Entscheidender noch sei aber deren „gute Emotionsregulation“. Also die Fähigkeit, Emotionen willentlich zu beeinflussen. Sowohl im Hinblick darauf, wann sie bestimmte Emotionen fühlen und wie stark sie diese erleben, als auch, wie weit sie diese zulassen. „Resiliente Menschen werden nicht von ihren Emotionen überschwemmt, sind ihren Empfindungen nicht ausgeliefert. Vielmehr haben sie die Fähigkeit, ihre Emotionen zu steuern.“

Wer seelische Widerstandskraft besitzt, verfüge außerdem über die Fähigkeit, Gefühle zu akzeptieren. Dies jedoch, ohne sich ihnen geschlagen zu geben. Statt sich also tiefer Trauer oder aber heftiger Wut hinzugeben, suchen resiliente Menschen nach einem Ausweg aus ihrer Hilflosigkeit und lenken den Fokus auf ihr Weiterkommen. „Sie nehmen an, was ist, und machen das Bestmögliche daraus“, so Wessa.

Resiliente Menschen sehen in Krisen immer auch eine Chance auf Wachstum, bestätigt Mirriam Prieß. „Diejenigen, die erschöpft und stressanfällig sind, haben vergebliche Kämpfe geführt, statt sich darauf zu konzentrieren, was sie aus der Herausforderung lernen können“, sagt die Medizinerin und Autorin. Die Kraft der Resilienz läge nämlich keineswegs in Widerstand und Abwehr. Sondern darin, Stresssituationen auf Augenhöhe zu begegnen. Nicht Härte schützt vor seelischen Erkrankungen, sondern Selbstfürsorge und Mitgefühl, betont Wessa.

Viel zu oft seien wir jedoch selbst unsere größten Kritiker. „Viele Menschen neigen dazu, das eigene Verhalten viel kritischer zu beurteilen als das anderer Personen“, sagt die Psychologin. Dieses Denkmuster habe sie während des ersten Lockdowns auch bei sich selbst erkennen können. „Obwohl jeder Probleme damit hatte, dachte ich, dass ich den Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling und Familienzeit besonders schlecht hinbekomme.“

Nachsicht mit sich selbst

Derartige Gedankengänge seien der psychischen Stabilität wenig zuträglich. Gütig mit sich selbst zu sein, stärke hingegen die seelische Gesundheit. Und das lässt sich trainieren. Zum Beispiel, indem man das eigene Handeln aus der Sicht einer Freundin bewertet. Anstatt es erneut kritisch zu hinterfragen, könne man herausarbeiten, was man in der Situation trotz allem richtig gemacht hat. Sich im Alltag auf positive Dinge zu konzentrieren, könne die Resilienz ebenfalls stärken.

Aufgrund der Corona-Pandemie befinden sich derzeit sehr viele Menschen in einer schwierigen Lebenslage. Ohne dass sie ihre seelische Widerstandskraft zuvor hätten trainieren können. Wie schaffen sie es durch diese Krise? „Indem sie die Beziehung zu sich selbst stärken“, sagt Resilienzexpertin Prieß. Dabei helfe, sich genau zuzuhören: Wie geht es mir? Was brauche ich? Was kann ich mir Gutes tun? „Und das dann auch umzusetzen“, so Prieß.

Donnerstag, 24.12.2020