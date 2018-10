Mit Smartphone-Apps gegen Migräne

Mannheim.E-Health, Telemedizin, neue bildgebende Verfahren: Die Digitalisierung verändert die Medizin in atemberaubendem Tempo. Auf dem Deutschen Schmerzkongress mit dem Motto „Fit für die Zukunft“ diskutieren rund 2000 Experten von heute bis Samstag im Mannheimer Rosengarten auch darüber, wie neue Erkenntnisse und Techniken Patienten helfen können. Ein Überblick:

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Schmerzbehandlung aus?

Im Alltag halte die Schmerzmedizin „nur schwer Schritt“ mit der Entwicklung, räumen die Kongresspräsidenten Carla Nau und Tim Jürgens ein. Um dies zu ändern, setzt der Kongress seinen Schwerpunkt ganz bewusst auf dieses Thema. Das reicht vom Festvortrag „Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung“ über das Symposium E-Health (auf elektronischer Datenverarbeitung basierende Gesundheit) bis hin zur Pro- und Contra-Sitzung über Apps in der Kopfschmerztherapie. Diese bieten etwa ein Kopfschmerztagebuch und helfen, mögliche Auslöser zu finden.

Wie viele Menschen leiden in Deutschland unter chronischen Schmerzen?

Nach Angaben der Deutschen Schmerzgesellschaft sind das bis zu 16 Millionen Männer, Frauen und Kinder. Am häufigsten kommen Rückenschmerzen vor – sie plagen etwa jeden zehnten Einwohner.

Ist eine Heilung bei chronischem Schmerz in Sicht?

Tatsächlich gibt es diese Hoffnung. So haben Forscher herausgefunden, warum manche Menschen keine Schmerzen empfinden können. „Ihnen fehlt ein Ionenkanal“, erklärt Professor Martin Schmelz, Schmerzforscher an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. „,Prima’, dachte man damals, wir schalten einfach den Ionenkanal und damit den Schmerz aus.“ Doch erste Blocker hätten sich „leider als weniger wirksam erwiesen als gedacht“, bedauert der Experte. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Blocker den Ionenkanal nicht genau treffen. Moderne Bildgebungsverfahren – die wiederum der Digitalisierung zu verdanken sind – könnten da Abhilfe schaffen.

Wie sieht derzeit der Königsweg in der Schmerztherapie aus?

Er lautet „multimodale Therapie“ – ebenfalls ein wichtiges Thema auf dem Kongress. Dieser Ansatz verbindet Therapien aus verschiedenen Disziplinen. Neben der medikamentösen Behandlung und Physiotherapie werden auch psychische und soziale Aspekte berücksichtigt.

Wie groß sind die Erfolge der letzten Jahre in der Schmerzmedizin?

Vor allem die Grundlagenforschung hat einiges vorzuweisen. So ist das Wissen über Schmerzentstehung und -verarbeitung deutlich gestiegen. „Doch obwohl wir so viel mehr verstehen, haben wir nach wie vor eine magere Ernte“, bedauert der Mannheimer Schmerzforscher Schmelz. Genau wie seine Kollegen hofft er, dass die Erkenntnisse bald in neue Therapieansätze fließen.

Gibt es überhaupt neue vielversprechende Therapien?

Ja, ein Beispiel dafür sind neue Antikörper, die kurz vor der Zulassung stehen. Sie blockieren einen Botenstoff namens CGRP, der eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Migräne spielt.

