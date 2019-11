Offen für neue Behandlungsmethoden

Das Gesundheitsbewusstsein der Deutschen ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, das zeigt sich auch in der inzwischen unüberschaubaren Ratgeberliteratur. Dazu kommt der Wandel – die Alterung der Bevölkerung bringt eine wachsende Nachfrage nach Gesundheitsleistungen mit sich. Daraus ergeben sich sehr gute haupt- und nebenberufliche Perspektiven im Gesundheitswesen, etwa als oder als . Denn bei der Behandlung von gesundheitlichen Problemen sind die Bundesbürger offen geworden für neuartige Behandlungsmethoden, welche die Schulmedizin ergänzen können. Die noch recht junge Methode der kann dazu beitragen, Beschwerden des Bewegungsapparates signifikant zu lindern. Der Patient erhält mit dem Daumen einen gezielten Impuls in seine seitliche Halsmuskulatur. Der Impuls erreicht unmittelbar das Gehirn – der Körper soll so seine natürliche Entspannungsfähigkeit und Selbstregulationskraft zurückgewinnen. Nach der Ausbildung wird man Mitglied im Berufsverband für Vitametik (BVV) und erhält die Lizenz zur Verwendung des eingetragenen Markennamens „Vitametik“. Den Erfolg der Methode hat eine einjährige Studie an der Deutschen Sporthochschule in Köln bestätigt. Alle Teilnehmer litten unter verspannungsbedingten Beschwerden im Nacken-, Kopf- und Schulterbereich. Sie wurden in vier Gruppen aufgeteilt: Bei Gruppe eins erfolgte keine Intervention, Gruppe zwei erhielt über acht Wochen einmal wöchentlich eine vitametische Anwendung. Gruppe drei wurde in acht einstündigen Sitzungen lediglich theoretisches Wissen vermittelt, Gruppe vier erhielt vitametische Anwendungen plus theoretisches Wissen. Ergebnis der Studie: Sowohl in der Praxisgruppe als auch in der „Praxis-plus-Theorie“-Gruppe kam es zu einer signifikanten Reduzierung der vorhandenen Schmerzen im Vergleich zu den anderen Gruppen. Dieser Effekt ließ sich auch noch acht Wochen nach Studienende nachweisen. demografischeVitametikerVitametikerinVitametikverspannungsbedingtedjd

