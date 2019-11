Reger Austausch und Vernetzung

Auch an seinem neuen Standort, der Alten Brauerei, war das Mannheimer Pflegeforum ein voller Erfolg. Der Mannheimer Morgen lud gemeinsam mit den Pflegenetzwerken und dem Uniklinikum Mannheim (UMM) zur dritten Auflage ein. Bei kostenfreiem Eintritt konnten sich pflegende Angehörige, Betroffene und Interessierte über die neuesten Möglichkeiten und Dienstleistungen informieren und rege Gespräche mit Gleichgesinnten führen. Anbieter aus der gesamten Region und aus den unterschiedlichsten Bereichen stellten in Einzelgesprächen ihre Produktpalette und Dienstleistungen vor. Ein besonderes Anliegen war es den Organisatoren, nicht nur Betroffenen eine Plattform zu bieten, auch deren Unterstützer und Pfleger fanden anregende Informationen. „Wir hatten eine sehr gute Resonanz, interessante Gespräche und vor allen Dingen einen ganz tollen Vortrag“, resümiert Thomas Frey (Geschäftsführer der Firma Koob), der über die neuesten Hörgeräte referierte. „Wir freuen uns, dass das dritte Mannheimer Pflegeforum so gut angenommen wurde. Besonders die Vorträge stießen auf positive Rückmeldungen“, so Waltraud Gehrig, die vonseiten der Pflegenetzwerke das Pflegeforum gemeinsam mit Yves Remelius organisierte.

Auf großes Interesse stieß der Themenbereich Pflege rund ums Kind, denn auch chronisch kranke Kinder müssen häufig gepflegt werden. Informationsstände zu rechtlichen Aspekten wie Vollmachten und Patientenverfügungen verbuchten ebenfalls starken Zulauf. „Mit der dritten Veranstaltung haben wir nocheinmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, vor allem auch qualitativ. Als Mannheimer Morgen ist es uns wichtig, mit dem Pflegeforum unseren vielen Lesern einen hohen Nutzwert und Service zu bieten. Pflege ist für unsere Gesellschaft ein Thema von hohem und immer noch wachsendem Bedeutungsgrad – jeder kann morgen davon betroffen sein“, so Frank Dächert vom Mannheimer Morgen, der sich als Mitorganisator über das positive Feedback freute. Gut angenommen wurde auch die erstmals vom Mannheimer Morgen vorgestellte Vorsorgemappe, ein Ringordner mit wertvollen Tipps, Formularen sowie reichlich Platz für persönlichen Unterlagen, die in allen Kundenforen der Tageszeitung sowie online unter morgenweb.de/vorsorgemappe erhältlich ist. imp

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.11.2019