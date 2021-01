Smarter Radtrainer fürs Wohnzimmer

Berlin.Wer sich kältegeschützt in Form bringen will, kann zu Hause vor dem Bildschirm trainieren. Dabei ist mehr möglich als Fitnessübungen mit Matte und Gewichten. Einen Boom erleben in diesem Corona-Winter smarte Indoor-Fahrradtrainer. Damit können Hobbyradler im Wohnzimmer oder Keller recht realistisch durch virtuelle Landschaften radeln und Trainings absolvieren. Die wichtigsten Antworten für Neueinsteiger.

Was ist der Reiz von smarten Radtrainern?

Das Radeln in den eigenen vier Wänden bietet Vorteile: Der Ausdauersport kurbelt ähnlich wie Lauftraining die Fettverbrennung an und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Er eignet sich als Abwechslung zur regelmäßigen Laufrunde oder als gelenkschonende Alternative für jene, die im Winter ungern die Laufschuhe schnüren. Das Indoor-Radtraining spart zudem Zeit: Man muss sich nicht erst dick anziehen und das Rad nach der Fahrt durch Regen und Matsch mühsam reinigen.

Vor allem aber hat das Radtraining zu Hause enorm an Reiz gewonnen. Grund dafür sind smarte Rollentrainer aus dem Handel, die zunehmend ausgereifter daherkommen. Die Geräte können je nach Preisklasse das Radeln im Freien immer realistischer nachahmen. Im Vergleich zum eintönigen Heimtrainer bieten smarte Indoor-Radtrainer nicht nur mehr Funktionen. Sie punkten auch mit mehr Abwechslung durch Apps für PC und mobile Geräte, die das Training auf den Bildschirm übertragen.

Welche Ausrüstung benötige ich dafür?

Grob lassen sich Radtrainer für zu Hause in drei Klassen fassen, die sich nach dem Budget und Trainingsanspruch des Hobbysportlers richten:

Günstige Rollentrainer, bei denen das eigene Rennrad oder Mountainbike komplett auf einer oder mehreren Walzen einer Rolle läuft. Sie sind je nach Modell schon ab 100 bis 300 Euro erhältlich.

Smarte Indoor-Rollentrainer mit Schwungrad, die anstelle des Hinterrads montiert werden. Die Geräte können automatisch den Tretwiderstand anpassen und sich drahtlos mit PC, Smartphone oder Tablet verbinden, um mithilfe von Apps die Trainingsfahrt virtuell darzustellen. Sie liegen in der Preisklasse 500 bis 1300 Euro.

Komplettsysteme aus Fahrradgestell, Smart-Trainer, Bildschirm und teilweise Live-Trainingskursen. Dafür muss man bereit sein, vor allem am Anfang einiges an Geld zu investieren. US-Anbieter Peloton verlangt für sein Basisgerät knapp 2200 Euro plus monatlich rund 40 Euro Mitgliedsbeitrag. Die Systeme von Tacx (rund 2600 Euro) und Wahoo (rund 3500 Euro) ohne Abo kosten mehr.

Neben dem Gerät, das einmal angeschafft werden muss, ist eine Schutzmatte ratsam. Für Trainings-Apps oder -kurse können monatlich Zusatzkosten anfallen.

Welcher Indoor-Radtrainer ist für wen geeignet?

Günstige Rollentrainer sind gut zum Einstieg, wenn man ein Rad besitzt und anfangs nicht viel ausgeben will. Je nach Modell sorgen Walzen unter dem Hinterrad oder unter beiden Rädern dafür, dass man im Wunschtempo in die Pedale treten kann. Preiswerte Modelle lassen sich in der Regel nicht mit Trainings-Apps verbinden. Die Rollen sind mitunter recht laut. Auf Modellen ohne Hinterradständer muss man selbst das Gleichgewicht halten.

Smarte Indoor-Radtrainer simulieren echtes Fahrgefühl deutlich besser und richten sich an ambitioniertere Hobbyradfahrer oder -triathleten. Das eigene Rennrad oder Mountainbike ist stabil eingespannt. Drahtlos verbunden mit einer Trainings-App lassen sich damit virtuelle Einheiten am Bildschirm absolvieren. Berganstiege und Abfahrten sowie festgelegte Leistungsstufen registriert das Gerät und passt den Widerstand an, das Treten geht dann schwerer. Leistung, Puls oder Trittfrequenz lassen sich auf den Bildschirm übertragen. Als führende Anbieter gelten Tacx und Wahoo.

Die Betriebslautstärke neuerer Modelle wird laut Testberichten immer leiser und ist auch bei Einstiegsmodellen akzeptabel. Wie bei günstigen Rollentrainern kann es auch bei Smart-Trainern durch Abrieb am Reifen oder dem Schwungrad zu Gerüchen kommen. Daher sollte der Raum oder Keller stets gut belüftet sein.

Komplettsysteme mit Allround-Paketen benötigen kein eigenes Fahrrad. Das Konzept von Peloton mit Spinning-Kursen richtet sich – anders als die Systeme von Tacx und Wahoo – eher an Fitness-Enthusiasten als an Radfahrer. Der Anbieter setzt auf meist kurze, aber knackige Einheiten, bei denen man übers Internet teils live am Bildschirm von echten Trainern motiviert wird.

Wie kann ich auf virtuellen Strecken trainieren?

Die meistverbreitete Trainings-App ist die des US-Anbieters Zwift. Sie ist auch auf Deutsch verfügbar und funktioniert nach einem Abo-Modell: Nach bis zu vier kostenlosen Testwochen (beim Kauf bestimmter Smart-Trainer) kostet sie rund 15 Euro monatlich. Die Zwift-App lässt sich auf dem PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV installieren und kabellos etwa per Bluetooth mit smarten Rollentrainern verbinden. Abonnenten können dann virtuell auf mehreren verfügbaren Strecken radeln: im New Yorker Central Park, durch Landschaften Frankreichs oder durch eine eigens erbaute Fantasiewelt namens Watopia. Auf den Strecken trifft man zu jeder Uhrzeit andere Nutzer, die weltweit zeitgleich in die Pedale treten. Auch Gruppenfahrten sind möglich. Für Langzeitmotivation sollen spielerische Elemente wie Erfahrungspunkte sorgen, die für Distanzen oder Herausforderungen ausgeschüttet werden und die sich anschließend gegen virtuelle Ausrüstung einlösen lassen. Andere Trainings-Apps setzen etwa auf Videos echter Strecken.

Wie ist die Verfügbarkeit der Trainingsgeräte?

Die Anbieter der Trainingssoftware Zwift haben erst kürzlich einen Höchststand an Nutzerinnen und Nutzern vermeldet, die weltweit gleichzeitig auf der Plattform trainiert haben: gut 46.000.

Seit Herbst ist auch die Nachfrage nach smarten Radtrainern in die Höhe geschossen: „Der Absatz hat sich je nach Modell zum Teil verdreifacht. Besonders beliebt sind die Smart-Trainer im Preisbereich von 600 bis 1200 Euro“, sagt Sarah Terweh vom Online-Fahrradhändler und -hersteller Rose Bikes aus Bocholt unserer Redaktion. Die hohe Nachfrage könne nach wie vor nicht gedeckt werden, heißt es weiter, da die Hersteller mit der Produktion nicht hinterherkämen. Der Anbieter Internetstores, der die Shops Fahrrad.de und Brügelmann.de betreibt, habe seine Umsätze mit Rollentrainern im zweiten Halbjahr zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Nachbestellungen beliebter Modelle seien immer wieder kurzfristig ausverkauft. Inzwischen habe man aber „wieder einige Stück“ auf Lager.

