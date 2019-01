Zurück in Form nach der Schwangerschaft - Wertvolle Tipps

So schön die Schwangerschaft auch sein kann, so wenig anstrengend sie vielleicht verlief, sie ist eine Belastung für den Körper – das lässt sich an der langen Liste der Schwangerschaftsbeschwerden erkennen. Hormonelle Umstellung, die unvermeidbare Dehnung des Bauchbereichs und der Brüste und bei vielen Mamas auch die starke Gewichtszunahme: Das alles sind, wenn das Baby erst mal gut auf der Welt ist, Störfaktoren. Mit Babybauch akzeptiert man so manches, danach ist es jedoch verständlich, dass die allermeisten Mütter wieder in ihren alten Körper zurückwollen. Und mit einer gewissen Portion Selbstdisziplin ist das auch weitestgehend möglich. Wir zeigen, worauf es dabei ankommt.

1. Die Grundregeln

Wir sind keine Promis

Die typischen Frauenzeitschriften und Boulevardsendungen sind voll von bekannten Stars, die nach der Schwangerschaft in Rekordzeit wieder in altem Glanz und gertenschlank erstrahlen. Hand aufs Herz, Millionen frischgebackene Mütter haben mit offenem Mund Heidi Klum angestaunt, die sieben Wochen nach der Geburt in Unterwäsche über den Laufsteg stolzierte – ohne die kleinste sichtbare Spur der überstandenen Schwangerschaft. Wie viele haben sich gewundert, wie Herzogin Kate so rasant wieder ihr Traum-Figürchen hatte? Da keimt bisweilen auch etwas Neid auf.

Allerdings: Neid ist eines. Es nachzumachen, etwas ganz Anderes. Denn all diese Frauen genießen einen gewissen Promi‑Status. Sie haben Personal-Trainer, Nannys und natürlich persönliche Ernährungsberater. Sie müssen sich oft auch nicht mit dem Hauptfokus aufs Stillen ernähren.

Vor allem haben sie durch ihren Stand fast die Verpflichtung, verschiedene, nicht unerhebliche Risiken einzugehen: Ein so strenges 24/7 Ernährungs- und Fitnessregime, wie dies die Promimütter es oft durchziehen, belastet den angestrengten postnatalen Körper zusätzlich. Man sollte also akzeptieren, dass man das nicht so einfach nachmachen kann und es vor allem auch nicht sollte.

Es ist ein langsamer Prozess

Gleich dazu auch die zweite Grundregel: Selbst wer schon in den ersten Wochen anfängt, sollte als Normalverbraucherin nicht glauben, dass eine neunmonatige Körperveränderung sich binnen dreier Monate einfach so wieder rückgängig machen ließe.

Um abermals die Promi-Muttis zu erwähnen: Viele davon gebären per Wunschkaiserschnitt und lassen sich in diesem Zuge auch den Bauch straffen. Da hat eine Normal-Mami schon deshalb die schlechteren Karten. Und auch danach, das Baby will ja schließlich volle Aufmerksamkeit, bleibt in den wenigsten Familien die Zeit, um sich in größerem Umfang auf seinen Körper zu fokussieren.

Neun Monate sollte man deshalb als Mindestmaß anpeilen – aber auch nicht wütend sein, wenn es länger dauert, denn:

Das Vorher bestimmt das Nachher

Was viele beim Anblick der Promi-Mamas gerne vergessen, ist, dass diese oft schon vor der Geburt sportlich-knackige Bodys hatten. Und so, wie auch eine Leistungssportlerin aus diesem Grund nach einer Verletzung wieder schneller fit ist als eine Normalsterbliche, sieht es auch nach der Schwangerschaft aus: Je durchtrainierter man war, desto leichter wird es auch hinterher.

Wer vor den neun Monaten schon etwas mit den Pfunden kämpfte, wird sich also schwerer tun, nur auf dieses Level zurückzukehren. Von dort an noch weiter in Richtung Top-Body zu arbeiten, ist dann noch ein weiter Weg.

Zudem sei eines gesagt: Einiges liegt auch an den genetischen Voraussetzungen, die dafür sorgen, dass der Körper trotz aller Anstrengungen nach dem ersten Kind gerundeter, femininer bleibt. Summa summarum heißt das also, man kann durchaus auf seine alte Figur hinarbeiten. Aber in seinem persönlichen Tempo. Man sollte keine Wunder erwarten und seinen Körper nicht überfordern. So wie das Kind Schritt für Schritt lernt, sollte man auch die Rückbildung begreifen: Ein langsamer und steter Prozess.

2. So geht’s

Die Problemzonen erkennen

Jede Frau ist ein Individuum. Dementsprechend hat jede Mama ihre ganz eigenen Problemzonen. Doch die folgende Liste ist praktisch universell. Jede der dortigen Zonen sollte auf eigene Weise angegangen werden:

Der Bauch hat während der neun Monate selbst bei zuvor schlanken Mamas einen Umfang von über einem Meter erreicht. Dazu mussten sich Muskeln und Gewebe dehnen. Sie sind nach der Geburt relativ schlaff und haben bei manchen ohne das von innen stützende Baby eine regelrechte „Hautschürze“ ausgebildet > Die Rückbildung dauert relativ lange

Der Busen wächst während der Schwangerschaft. Je kleiner er zuvor war, desto größer meist das verhältnismäßige Wachstum, das dadurch teils bis zu drei Körbchengrößen betragen kann. Er bleibt auch nach der Geburt prall, wird erst nach dem Abstillen zur Problemzone, weil sich das Verhältnis von Fett- zu Milchdrüsengewebe verändert hat. > Die Rückbildung dauert relativ lange

Der Körper hat bis zu sieben Liter Wasser eingelagert, weil er mehr Reserven für die Blutproduktion benötigt. Bei vielen sorgt das während der Schwangerschaft für Ödeme in den unteren Extremitäten und auch danach geschwollene Beine. > Die Rückbildung geht vergleichsweise schnell und beinahe von selbst

Der Po wächst, weil der Körper dem nach vorne ziehenden Bauch und den schweren Brüsten ein Gegengewicht offerieren will und deshalb dort verstärkt Fettpölsterchen einlagert. > Die Rückbildung dauert nicht übermäßig lange

Im Schnitt legen Frauen durchschnittlich 15 Kilogramm zu (wobei 12,5 das kaum erreichbare Optimum darstellen) und erhöhen durch die Dehnung die Oberfläche ihrer Haut von 1,6 Quadratmetern auf bis zu 1,9-2,0 Quadratmeter. Ganz wichtig: In den ersten sechs Wochen sollte man gar keinen Sport treiben. Mit dem Okay vom Frauenarzt kann es danach vorsichtig losgehen.

Ganzer Körper: Rückbildungskurse mitmachen

Vor allem für Erstlings-Mamas sind die Tage nach der Geburt eine unglaublich anstrengende Zeit, die von viel Schlafmangel geprägt ist. Und obwohl praktisch jede Krankenkasse die Teilnahme an einem zehnstündigen Rückbildungskurs bezahlt, winkt so manche Mutter dankend ab – jetzt noch Gymnastik? Wer hat denn dafür Zeit?

So verständlich diese Denkweise ist, wer langfristig wieder in alter Schönheit erstrahlen will, sollte keinesfalls auf den Rückbildungskurs verzichten. Denn hier wird eine Basis für alles andere, was noch kommt gelegt. Und vor allem gilt eines: In den ersten Monaten nach der Geburt öffnet sich eine Art „Regenerationsfenster“. Alles, was man in dieser Zeit an sportlichen Aktivitäten absolviert, wirkt sich viel stärker aus als zu einem späteren Zeitpunkt.

Zumal der Fokus dieser Kurse vor allem auf den unangenehmen Nebenwirkungen der Schwangerschaft liegt. Dabei geht es beispielsweise darum, den Beckenboden wieder zu straffen und damit schwangerschaftsbedingte Inkontinenz zu beenden. Aber eben auch, die gedehnten und erschlafften Muskeln und Bindegewebszonen zumindest etwas zu straffen. Aber: Das kann nur der Anfang sein.

Ganzer Körper: Richtig ernähren – und stillen

Dieses Kapitel beginnt mit einem weiteren Grundsatz: Was die Ernährung anbelangt, muss das oberste Ziel für stillende Mamas das sein, was gut fürs Baby und die Milchproduktion ist. Doch das bedeutet nicht, dass man dabei überschüssige Pfunde akzeptieren muss. Denn die Milchproduktion selbst sorgt bei sehr vielen dafür, dass mit jedem Ansetzen des Babys etwas mehr Fett buchstäblich dahinschmilzt. Bei der Ernährung während der Stillzeit muss allerdings einiges beachtet werden.

Tatsächlich sollte man sich zweimal wöchentlich wiegen und darauf achten, dass dieser automatische Gewichtsverlust nicht mehr als zwei Kilogramm/Monat beträgt. Nimmt man zu schnell ab (ggf. noch unterstützt durch eine Diät), werden sonst zu viele, seit Jahren im Fettgewebe eingelagerte Giftstoffe in der Milch gelöst. Aber: Wer sich ganz normal weiterernährt und bei einer täglichen Zufuhr von etwa 1.800 Kcal. bleibt, braucht sich darüber keine Sorgen zu machen. Erst wenn die Waage gar nicht absinkt, sollte man reduzieren.

Das bedeutet: Eine richtige Diät beginnt erst mit dem Abstillen – auch wenn das je nach empfehlender Organisation bis zu 24 Monate dauern kann. Dann aber, wenn Mama beim Gewicht nur noch an sich denken darf, kann man jedoch ans Eingemachte gehen. Hier kann man sich an den allgemeinen Grundlagen orientieren, die für eine dauerhafte Gewichtsreduktion wichtig sind. Bitte keine ruckartigen Radikaldiäten mit heftigem Jo-Jo-Risiko:

Keine zuckerhaltigen Getränke – aber auch kein Zuckerersatz, weil der oft das Hungergefühl verstärkt

Langes Kauen und Beenden jeder Mahlzeit, sobald man satt ist

Bewusstes Essen ohne Ablenkungen durch Fernseher und Co.

Regelmäßiges Wiegen und Dokumentieren des Gewichts

Wenn man nur diese vier Punkte beherzigt und sich zudem so ernährt, wie man es langläufig als „vollwertige Ernährung“ definiert, wird man abnehmen – ganz automatisch und ohne weitere Diät-Quälerei.

Problemzone Gesäß: Gehen und Treppensteigen

Es gibt unzählige Trainingsprogramme, die sich auf den weiblichen Po fokussieren. Und gerade bei frischgebackenen Mamas treffen diese auf weit offene Ohren. Dabei gibt es ein Trainingsprogramm, das für sich alleine schon unheimlich effektiv ist: Einfaches Gehen. Der Po ist der größte Muskel des Körpers und unentbehrlich für den unteren Bewegungsapparat. Jeder einzelne Schritt sorgt dafür, dass er sich anstrengen muss. Je mehr die Transportbewegung dabei nach oben geht, desto effektiver ist das Ganze. Dies bedeutet: Je mehr Treppen man als Mama geht, desto stärker wird der Hintern beansprucht.

Dazu muss man keine hohen Häuser aufsuchen und sich dort die Treppen hinaufquälen. Schon eine tägliche Trainingseinheit im Einfamilienhaus – zehnmal nacheinander hoch ins erste Stockwerk, genügt. Zusätzlich forcieren kann man das durch ganz normale Spaziergänge mit dem Baby. Wer sich nicht überanstrengt (auf den eigenen Körper zu hören ist das Wichtigste für alle Rückbildungs-Aktivitäten), kann sich auch am Nordic Walking probieren – in Sachen Kalorienverbrauch ähnlich effektiv wie Jogging aber ohne dessen ruckartiges Up and Down.

Bauch: Mit Geduld und Creme

Wir haben in unserer Problemzonen-Liste schon erwähnt, dass die Bauchrückbildung eine ziemlich langwierige Geschichte ist. Das liegt vor allem daran, dass viele Mamas unter einer sogenannten Rektusdiastase leiden. Vereinfacht ausgedrückt dehnt sich dabei der Babybauch so sehr, dass die Bauchmuskeln zur Seite weichen und in der Mitte ein mehr oder weniger großer Spalt verbleibt. Der ist bei sämtlichen Trainings ein Problem, denn wo keine Muskeln stützen, kann sich Bindegewebe durchdrücken – ähnlich wie bei einem Leistenbruch.

Die Rektusdiastase ist zwar vornehmlich ein Problem bei großen Einzelbabys und Mehrlingsschwangerschaften, kommt aber auch bei Normalschwangerschaften vor. Dies muss konsequent angegangen werden, bevor weiteres Bauchtraining erlaubt ist – auch das spricht wieder für den Rückbildungskurs, weil es darin auch um diesen „Bauchspalt“ geht. Und nur Zeit kann hier helfen.

Erst wenn das Problem beseitigt ist und auch kein Kaiserschnitt einschränkt (auch hier gilt: Nur nach Freigabe durch den Gynäkologen), kann das eigentliche Bauchtraining beginnen, auch das geht zuhause:

Einfache Sit-Ups bzw. Crunches 2x15 pro Übung

Die sogenannte Klappmesser-Übung 2x15 pro Übung

Das Anheben der Beine auf dem Rücken liegend 2x20 pro Übung

Was die meisten sowieso schon während der Schwangerschaft getan haben – das regelmäßige Cremen, damit das Bindegewebe nicht reißt – sollte nahtlos nach der Schwangerschaft weitergehen, gerne auch mit einer hautstraffenden Creme, sofern deren Inhaltsstoffe nicht mit dem Stillen kollidieren. Im Zweifelsfall gilt hier die alte Regel „…fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“.

Busen: Ein langer Kampf

Es gibt einen Grund, warum Schönheitschirurgen, die Brust-OPs anbieten, von einer ziemlich hohen Zahl von Frauen frequentiert werden, die eine Schwangerschaft hinter sich haben. Denn es gibt abermals eine Grundregel: Die Schwangerschaft verändert den Busen sehr häufig dauerhaft. Das bedeutet, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Busen vor und nach der Schwangerschaft trotz aller Anstrengungen unterscheidet. Mit diesem Grundsatz im Kopf muss man alles Weitere angehen. Auch weil nur das verhindert, dass man enttäuscht wird.

Immer unter der Prämisse, dass wir hier von Zeiträumen sprechen, die erst mit dem Abstillen beginnen, sieht es meistens folgend aus:

Das Pralle Gewebe von Schwangerschaft und Stillzeit wird mindestens wieder so weich werden wie vor der Schwangerschaft. Es kann durch die erwähnte Veränderung des Fett-/Drüsengewebe-Verhältnisses aber auch weicher werden.

Die Größe ist ein gewaltiger Unsicherheitsfaktor. Bei manchen Frauen bleiben die Brüste dauerhaft groß (aber eben weicher), bei vielen kehren sie zur Normalgröße zurück, aber manche Mamas gehen auch mit einer Körbchengröße weniger aus der Babyphase hervor.

Es ist ein Märchen, dass das Stillen dafür sorgt, dass danach ein „leergetrunkener“ Hängebusen zurückbleibt. Milch wird dauerhaft produziert, der Busen ist kein Tank, der sich mit dem Stillen allmählich leert. Einzig die erwähnten Gewebeveränderungen können dafür sorgen, dass der Busen danach leer und schlaff wirkt. Und: Ob man stillt oder nicht hat keinerlei Auswirkungen auf die spätere Brustform. Allerdings kommt das bei früh abstillenden Mamas eben alles früher.

Die Brustwarzen und Warzenvorhöfe bleiben bei vielen Frauen dunkler, größer, prominenter und oftmals auch etwas empfindlicher.

Das Problem daran ist, dass der Busen selbst keine Muskeln hat. Nur tief unter ihm verläuft die normale Brustmuskulatur. Das bedeutet, mit Training selbst lässt sich hier kaum etwas erreichen. Alles muss sich darauf fokussieren, die Haut und das darunterliegende Bindegewebe in Form zu bringen. Und das sollte schon während der Schwangerschaft geschehen. Denn zu stark stützenden BHs sind ein oft unbemerkter Übeltäter: Je stärker der BH die wachsenden Brüste hält, desto weniger Antrieb hat das Bindegewebe, sich der neuen Last anzupassen. Die Folge: hinterher ist es deutlich schwächer. Sofern man nicht sowieso große Brüste (D-Cup und aufwärts) hat, sollte man deshalb zu weniger stützenden Körbchen greifen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019