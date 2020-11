Besitzer verteidigen Aus für GKM-Umbau-Pläne

Mannheim.Die Entscheidung gegen den Umbau des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) zu einem Gaskraftwerk ist für MVV-Chef Georg Müller „eine zentrale Weichenstellung für die zukünftige Energieversorgung in Mannheim und in der Metropolregion“. Das teilte er auf Anfrage dieser Redaktion mit. Der GKM-Aufsichtsrat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Pläne für die Zeit nach dem Kohleausstieg nicht weiter zu verfolgen.

Für die MVV sei neben den technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die am Ende gegen den Bau eines Gaskraftwerks gesprochen hätten, der Klimaschutz von wesentlicher Bedeutung gewesen, so Müller: „Auch Erdgas ist ein fossiler Brennstoff. Mit dem Verzicht auf eine Gas- und Dampfturbinen-Anlage können die bei einem Betrieb entstehenden erheblichen Treibhausgasemissionen ebenso vermieden werden wie die Festlegung einer solchen CO2-Last auf viele Jahre.“

Die MVV setze stattdessen auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien. Nach dem Anschluss des Müllheizkraftwerks auf der Friesenheimer Insel an das Fernwärmenetz würden die nächsten Projekte bereits vorbereitet. Technische Optionen seien, so Müller, in den Bereichen Abfallbehandlung, Biomasse, Fluss- und Abwärme sowie Erdwärme in ausreichendem Umfang vorhanden.

Der Standort am GKM werde dabei, betonte der MVV-Chef, eine Rolle spielen: „Der Standort am Rheinufer Neckarau hat Zukunft.“ Das gelte auch für die notwendigen Besicherungsanlagen mit Spitzenlastkesseln, die in Zeiten mit einem sehr hohen Wärmebedarf oder während Wartungsarbeiten eine zuverlässige Wärmeversorgung sicherstellen. Derartige Anlagen plane die MVV sowohl am Rheinufer Neckarau als auch auf der Friesenheimer Insel.

Auch die EnBW (32 Prozent) – neben RWE (40) und MVV (28) der dritte Anteilseigner – teilte mit, dass das GKM „ein attraktiver Standort für zukünftige Investitionen“ bleibe. „Die vorhandenen Netz- und Gasanschlüsse und das qualifizierte Personal untermauern diese Attraktivität.“ Der Zeitpunkt für das Gas-Projekt sei jedoch „einfach nicht optimal“ gewesen. Näheres dazu wurde nicht erläutert. Vom Energiekonzern RWE war am Wochenende keine Stellungnahme zu bekommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020