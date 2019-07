GKM verkleinert Aufsichtsrat

Mannheim.Das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) verkleinert seinen Aufsichtsrat. Dem Kontrollgremium gehören künftig nur noch neun statt wie bislang 18 Mitglieder an. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Hauptversammlung des Unternehmens am Montag, wie ein GKM-Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte. Mit der Verkleinerung sollen die Entscheidungsprozesse des Gremiums „verschlankt und effizienter gestaltet“ werden. Zudem werde das Kontrollorgan auf eine „dem Unternehmen angemessene Größe“ verkleinert. Aktuell beschäftigt das GKM rund 570 Mitarbeiter, in früheren Jahren waren es deutlich über 1000.

Aufsichtsratsvorsitzender bleibt Hansjörg Roll, Technikvorstand der Mannheimer MVV Energie. Seine beiden Stellvertreter sind Roger Miesen, Vorstandsvorsitzender der RWE-Kraftwerkssparte Generation, sowie GKM-Betriebsratschef Ümit Lehimci. Aktionäre des GKM sind die drei Energiekonzerne RWE, EnBW und MVV.

