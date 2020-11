GKM vor ungewisser Zukunft

Mannheim.Es ist Deutschlands größtes Steinkohlekraftwerk und erzeugt eigenen Angaben nach Strom für mehr als 2,5 Millionen Menschen, Gewerbe und Industrie sowie Fernwärme für rund 165 000 Haushalte: das Grosskraftwerk Mannheim (GKM). Doch mittelfristig ist damit Schluss: Spätestens 2034 muss das GKM im Zuge des Kohleausstiegs den klassischen Betrieb einstellen. Nun ist auch der lange als wahrscheinlichste Zukunftsoption gehandelte Umbau zum Gaskraftwerk geplatzt. Die Hintergründe dazu.

Wie hätte der Umbau zum Gaskraftwerk aussehen können?

Offiziell beschlossen war laut GKM zwar noch nichts, doch im Unternehmen ist seit etwa drei Jahren darüber nachgedacht worden, einen oder mehrere Steinkohle-Blöcke durch Gas- und Dampfturbinen-Anlagen zu ersetzen. „Solch eine Anlage ist der nächste notwendige, vernünftige und wichtige große Schritt, um in die neue Welt zu kommen“, sagte GKM-Vorstand Gerard Uytdewilligen im Sommer in einem Interview mit dieser Redaktion. „Sie passt sehr gut zu unserem Standort und zur Energiewende in Deutschland. Darum versuchen wir alles, um sie hier zu errichten.“ Dafür hätte ein dreistelliger Millionenbetrag investiert werden müssen. Das Genehmigungsverfahren war bereits eingeleitet worden. Betriebsbereit hätte das Gaskraftwerk dem Vorstand zufolge etwa 2025 oder 2026 sein können.

Warum hat der Aufsichtsrat nun die Reißleine gezogen?

„Vor dem Hintergrund der energiepolitischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der ungeklärten gesicherten Gasversorgung sind die wirtschaftlichen Risiken einer Fortführung des Projektes zu groß“, heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens.

Und was bedeutet das jetzt genau?

Weitere Fragen dazu wollte ein Unternehmenssprecher nicht beantworten. GKM-Vorstand Holger Becker hatte aber bereits im Sommer gegenüber dieser Redaktion erklärt, dass die Kapazitäten im Gas-Leitungsnetz in Baden-Württemberg zurzeit nicht groß genug sind, um ein entsprechendes Kraftwerk zu beliefern. Und der Ausbau des Netzes dauert den Angaben des Betreibers zufolge im Durchschnitt sieben Jahre. Das Problem dabei: Der Bund fördert zwar im Rahmen des Kohleausstiegs den sogenannten Brennstoffwechsel. Allerdings sinkt der Zuschuss, je später der Umstieg erfolgt. Offensichtlich glauben die Besitzer des GKM – die Energieunternehmen RWE (40 Prozent), EnBW (32) und MVV (28) – nun nicht mehr daran, dass das Projekt wirtschaftlich durchzuführen ist. Eine Rolle bei dieser Entscheidung könnten auch die Erfahrungen mit Block 9 gespielt haben. Sein Bau war Becker zufolge politisch gewollt und hat mehr als eine Milliarde Euro gekostet. 2015 ist er ans Netz gegangen und sollte bis etwa 2055 laufen. Aufgrund des Kohleausstiegs muss er nun jedoch spätestens 2034 abgeschaltet werden.

Wie geht es nach 2034 im GKM nun weiter?

Das steht aktuell nicht fest. „Für die anstehende Transformation des GKM werden jetzt alternative Erzeugungskonzepte verstärkt vorangetrieben“, teilt das Unternehmen nur mit – ohne auf Details einzugehen.

Welche Optionen gibt es überhaupt noch?

Als wahrscheinlichste Variante erscheint nun, dass am GKM Flusswärmepumpen installiert werden. Diese könnten dem Rhein Energie für die Fernwärmeversorgung entziehen. Die MVV plant schon seit längerem ein entsprechendes Modellprojekt. Auch als Standort für ein Geothermie-Kraftwerk käme das GKM theoretisch infrage. Die MVV bemüht sich zusammen mit der EnBW um eine Konzession für das Gebiet zwischen dem Mannheimer Süden und Reilingen. Eine dritte Alternative wäre ein Biomassekraftwerk: Den Bau eines solchen prüft die MVV zurzeit – möglicherweise entsteht es am Rheinufer.

Und was bedeutet das für die Beschäftigten?

„Die Entscheidung des Aufsichtsrats hat keine Auswirkungen auf den Personalstand im GKM“, teilt ein Unternehmenssprecher ohne weiteren Erläuterungen auf Anfrage mit. Von den zurzeit rund 570 Arbeitsplätzen wäre Experten zufolge auch beim Bau eines Gas-Kraftwerks maximal ein Fünftel übrig geblieben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020