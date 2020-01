„GKM wird massiv benachteiligt“

Mannheim.Am Mittwoch hat das Bundeskabinett den Kohleausstieg auch formell beschlossen. Was bedeutet das? Ein Überblick.

Was genau steht im Kohleausstiegsgesetz?

Die deutschen Kohlekraftwerke sollen bis spätestens 2038 alle vom Netz gehen. Bei den Braunkohlekraftwerken gibt es dafür bereits einen festen Fahrplan. Bei den Steinkohle-Kraftwerken können sich die Betreiber ums Abschalten gegen Entschädigung in den kommenden Jahren bewerben. Für Betreiber und Beschäftigte der Branche sind Milliarden-Entschädigungen geplant.

Wer bekommt wie viel Geld vom Staat?

Betreiber von Braunkohlekraftwerken und Tagebauen sollen für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken Entschädigungen von insgesamt 4,35 Milliarden Euro bekommen. Bei den Steinkohlekraftwerken, wo es erheblich mehr Betreiber gibt, läuft der Prozess in den nächsten Jahren über Ausschreibungen ab. Daher steht hier noch nicht fest, wann genau welcher Block vom Netz geht. Vereinfacht gesagt, können die Anlagenbesitzer einen Vorschlag einreichen, zu welchem Preis sie bereit wären, einzelne Blöcke abzuschalten. Wer das günstigste Angebot abgibt, erhält den Zuschlag.

Gibt es noch weitere Gelder, die der Staat bereitstellt?

Ja, die betroffenen Regionen sollen insgesamt 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel erhalten. Älteren Kohle-Beschäftigten soll zudem ein Anpassungsgeld beim Übergang in die Rente helfen, so dass sie im Alter von 58 Jahren ohne Abschläge in Ruhestand gehen können.

Was bedeutet das für das Grosskraftwerk Mannheim (GKM)?

Eigenen Angaben nach droht dem GKM damit spätestens 2033 die Stilllegung. Dies ergebe sich aus den im Gesetz verankerten Zielen zur Reduzierung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 sowie den fest definierten Abschaltterminen für die Braunkohlekraftwerke. Im Vergleich zu diesen würden Steinkohlekraftwerke wie das GKM „ohne sachlichen Grund massiv benachteiligt und könnten bereits ab 2024 entschädigungslos enteignet werden“, heißt es in einer auf Nachfrage am Abend zugesandten Stellungnahme des Unternehmens. Vertreter des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums waren am Mittwochabend nicht mehr zu erreichen.

Und was macht man beim GKM jetzt?

Das Unternehmen drängt auf eine Änderung des Gesetzes. „Wir fordern deshalb bilaterale Verhandlungen über Entschädigungen und die Aufhebung der Benachteiligung der für die sichere Strom- und Wärmeversorgung unverzichtbaren Steinkohlekraftwerke, insbesondere in Süddeutschland.“ Verbindliche Aussagen zu den Auswirkungen des Kohleausstiegs auf das GKM seien voraussichtlich erst Mitte des Jahres möglich, wenn das parlamentarische Verfahren abgeschlossen sei. Denn nach dem Bundeskabinett muss natürlich noch der Bundestag das Gesetz verabschieden. Erfahrungsgemäß gibt es im Laufe dieses Prozesses noch Veränderungen.

Wie bewertet der GKM-Betriebsrat den Kabinettsbeschluss?

Er begrüßte am Mittwochnachmittag die Übergangshilfen für ältere Beschäftigte. Gleichzeitig fehlen ihm Unterstützungen für jüngere Kollegen. „Die Gefahr der Abwanderung ist da“, sagte Betriebsratsvorsitzender Ümit Lehimci. Darum fordert er den langfristigen Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen.

Was sagen die GKM-Aktionäre zum Gesetz?

Die EnBW kritisiert es ebenfalls scharf. Die längeren Laufzeiten der Braunkohlekraftwerke seien im Sinne des Klimaschutzes kontraproduktiv. Bei den Entschädigungsregelungen würden süddeutsche Kraftwerksbetreiber „benachteiligt“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Zudem seien die „Anreize für Investitionen in die Umstellung der Wärmeversorgung von Kohle auf klimafreundlichere Brennstoffe, beispielsweise Gas oder Biomasse“ nicht „ausreichend“.

Wie findet die MVV Energie den Kohleausstieg?

Zum aktuellen Kabinettsbeschluss wollten sich die Verantwortlichen am Mittwoch nicht äußern. Bei der Bilanz-Pressekonferenz im Dezember hatte MVV-Chef Georg Müller den damals vorliegenden Entwurf ebenfalls kritisiert: Er benachteilige die Kraftwerke in Süddeutschland, da sie von der ersten Runde der Ausschreibungen zur Stilllegung von Blöcken ausgeschlossen seien und bei den weiteren Runden benachteiligt würden. Damit hätten sie kaum Chancen auf Entschädigungen.

Welche Reaktionen gibt es sonst auf das Gesetz?

Während Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) von einem „Durchbruch für deutlich mehr Klimaschutz“ sprach, kritisierten Umweltverbände den Kohleausstieg als zu langsam und forderten Nachbesserungen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, der Kohleausstieg sei international ein wichtiges Signal. Grünen-Chefin Annalena Baerbock kritisierte, es gebe „wenig Klimaschutz für viel Geld“. „Dieses Kohlegesetz ist ein Verrat an der Kohlekommission, den Steuerzahlerinnen, den Tagebauregionen und der nächsten Generation“, so Greenpeace-Chef Martin Kaiser. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020