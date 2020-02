Kohleausstieg: Bundesregierung hält an Gesetz fest

Berlin/Mannheim.Die Bundesregierung plant trotz massiver Kritik von Steinkohlekraftwerks-Betreibern keine Änderungen am Gesetz zum Kohleausstieg. Das wurde nach einem Treffen von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Branchenvertretern und Koalitionspolitikern am Donnerstag aus Teilnehmerkreisen bekannt. Das Ministerium sprach von einem konstruktiven Austausch. Alle Beteiligten seien sich einig gewesen, dass der Kohleausstieg ein anspruchsvolles und zugleich sehr wichtiges Vorhaben der Bundesregierung darstelle, hieß es. Die Betreiber der Steinkohlekraftwerke fordern Änderungen am geplanten Kohleausstieg und mehr Geld fürs Umrüsten der Kraftwerke. Unser Bild zeigt das Grosskraftwerk Mannheim (GKM), das größte deutsche Steinkohlekraftwerk. dpa

