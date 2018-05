Stromabsatz gesunken

Anzeige

Mannheim.Nach dem Rekordjahr 2016 war das vergangene Jahr für das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) ein eher durchwachsenes. Der Stromverkauf ging zurück, der Jahresüberschuss ist gleich geblieben. Das geht aus dem gestern veröffentlichten Abschlussbericht 2017 des größten deutschen Steinkohlekraftwerks hervor.

Konkret ist der Stromverkauf im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent auf 7,4 Milliarden Kilowattstunden gesunken. Gründe für den Nachfragerückgang waren laut GKM niedrige EEX-Strommarktpreise sowie die Entwicklung der Brennstoff- und CO2-Zertifikatspreise. Bei der Fernwärme bewegten sich die Absatzzahlen dagegen auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt stehen in der Bilanz des GKM für 2017 damit ein Umsatz von 510 Millionen (2016: 525) und ein Gewinn von 6,6 Millionen Euro (2016: 6,6).

Die in der Vergangenheit aufgelegten Sparprogramme zeigen Wirkung. So ist die Zahl der Mitarbeiter um 2,7 Prozent auf 545 gesunken. Das GKM will weiter an einer „Optimierung der Kosten- und Erlösstruktur“ arbeiten, hieß es. Auch wenn es für das laufende Jahr wieder mit einer höheren Stromabgabe rechnet und der mittelfristige Ausblick positiv ausfällt: „Spätestens wenn 2022 die letzten deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen und der Netzausbau noch nicht abgeschlossen sein wird, rückt das Thema ,Versorgungssicherheit’ verstärkt in den Fokus“, wird Manfred Schumacher, Technikvorstand des GKM, in einer Mitteilung zitiert. mig