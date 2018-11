Überleben in der Kälte

Der Eisbär ist eines der größten Landraubtiere. Er lebt vor allem auf dem küstennahen Packeis in der Arktis, die das Nordpolarmeer rund um den Nordpol bedeckt. Forscher gehen von 22.000 bis 30.000 Tieren weltweit aus - doch exakte Zahlen gibt es nicht. Klar ist jedoch: Der Eisbär zählt zu den Tierarten, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Weil das Meereis immer mehr zurückgeht, wird die Jagd auf Robben schwieriger - die Hauptnahrung des Eisbären. Damit schwindet die Lebensgrundlage des Tieres, das sich so gut an sein eisiges Zuhause angepasst hat. Bedroht ist der Eisbär also nicht durch klirrende Kälte, sondern von der zunehmenden Wärme.

Hier geht's zu unserer Grafik in Großansicht.