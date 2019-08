Das Flugzeug

Es ist erstaunlich: Ein Flugzeug wie der A380 wiegt rund 550 Tonnen und kann trotzdem abheben und fliegen. Wie ist das möglich? Als wichtiges Massenverkehrsmittel legt ein Flieger in kurzer Zeit große Entfernungen zurück und bringt uns über Ozeane und Kontinente an unser Ziel. Die Geschichte der Luftfahrt reicht zwar gut 100 Jahre zurück - Otto Lilienthal gelang es erstmals mit einem selbstgebauten Fluggerät durch die Luft zu segeln. Doch die physikalischen Prinzipien, die den Flug erst möglich machen, sind gleich geblieben. Hier geht es zur Grafik der Woche in Großansicht.