Eng miteinander verbunden: Wie wir riechen und schmecken

Mit den Sinnen begreifen wie unsere Umgebung.

Unsere Wahrnehmungsorgane sind in ihrer jeweiligen Aufgabe perfekt angepasst. Alle Informationen werden von unserem Gehirn verarbeitet. Riechen und Schmecken sind Sinne, die eng zusammenarbeiten: Wer eine Erkältung mit ordentlichem Schnupfen hat, weiß, dass dann auch das Essen nicht mehr richtig schmeckten will. Experten sind sich einig: Die Nase kann sogar mehr als die Zunge. Sie hat eine große Wirkung auf unsere Psyche und entscheidet etwa auch darüber, ob wir jemanden mögen – also „riechen“ können.

