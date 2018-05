Anzeige

So ein Ameisenhaufen sieht nur auf den ersten Blick chaotisch aus. Ameisen sind perfekt organisiert. Das müssen sie auch: Bis zu mehrere Millionen Tiere leben in einem Staat. Ohne Arbeitsteilung und die richtige Kommunikation würde das nicht klappen. Die Tiere benutzen unter anderem Duftspuren, um sich miteinander zu verständigen. Ein Blick in das gigantische Gefüge und eine reibungslos funktionierende Gemeinschaft.

