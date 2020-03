Jedes Jahr erkranken in Deutschland 270 000 Menschen neu an Hautkrebs. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Erkrankten drastisch zugenommen. Unsere Grafik der Woche erklärt die verschiedenen Hautkrebserkrankungen und zeigt auf, welche Bundesländer am meisten betroffen sind.

Hier geht's zur Grafik der Woche.