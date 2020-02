Beim Thema Mode denken viele an die großen Laufstegs in Mailand oder New York. Dabei hat auch Deutschland einiges in Sachen Mode zu bieten. Ob die Deutschen beim Einkauf auf Marke oder eher auf den Preis achten, mit wem sie am liebsten shoppen gehen und wieviel Geld sie dafür ausgeben, zeigt unsere Grafik der Woche.

Hier geht's zur Grafik der Woche in Großansicht.