Spektakuläres Geweih

Ein Weibchen will umworben sein: Um es zur Paarung zu bewegen, muss sich auch ein so prächtiges Tier wie der Hirsch mächtig ins Zeug legen. Außerdem gilt es, Konkurrenten auszustechen. Da hilft es, ein großes Geweih zu besitzen, mit dem der Hirsch sich stolz präsentieren - und zur Not auch ordentlich zur Wehr setzen kann. Doch Optik ist nicht alles. Auch das laute Röhren soll die Nebenbuhler vertreiben. All das macht die Brunft der Hirsche zu einem faszinierenden Naturschauspiel.

