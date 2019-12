Bundesliga-Termine für Grün-Weiss stehen fest

Mannheim. Der amtierende Meister der Tennis-Bundesliga, Grün-Weiss Mannheim, startet mit einem Auswärtsspiel die Mission Titelverteidigung. Die Mannschaft von Teamchef Gerald Marzenell beginnt am 5. Juli bei Aufsteiger Rosenheim. Die Mannheimer - angeführt vom Österreicher Dominic Thiem, streben die dritte Meisterschaft in Serie an.

Damit dies gelingt, haben die Grün-Weissen unter anderem Kevin Krawietz (French-Open-Sieger im Doppel) ans Neckarplatt gelotst. Für den 27-Jährigen wird ausgerechnet der letzte Spieltag etwas ganz Besonderes. Am Sonntag, 16. August, treten die Mannheimer bei Krawietz’ Ex-Club TC Grosshesselohe München an.

Die Heimspiele im Überblick:

Freitag, 10. Juli (13 Uhr): Grün-Weiss Mannheim - TC Ewige Liebe BW Neuss.

Sonntag 12. Juli (11 Uhr): Grün-Weiss Mannheim - Team Hämmerling TuS Sennelager.

Sonntag, 26. Juli (11 Uhr): Grün-Weiss Mannheim - Kölner HTC Stadion RW.

Sonntag, 2. August (11 Uhr): Grün-Weiss Mannheim - Badwerk Gladbacher HTC.

Freitag, 14. August (13 Uhr): Grün-Weiss Mannheim - Allpresan Rochusclub Düsseldorf.

Die Auswärtsspiele im Überblick:

Sonntag, 5. Juli (11 Uhr): TSV 1860 Rosenheim - Grün-Weiss Mannheim.

Sonntag, 19. Juli (11 Uhr): Kurhaus Lambertz Aachen - Grün-Weiss Mannheim.

Sonntag, 9. August (11 Uhr): BW Timberland Finance Krefeld - Grün-Weiss Mannheim.

Sonntag, 16. August (11 Uhr): TC Großhesselohe - Grün-Weiss Mannheim.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019