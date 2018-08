Anzeige

Mannheim.Nach dem Meistercoup von Krefeld gab es für Gerald Marzenell am Samstag eine Bierdusche, gestern bei der Pokalübergabe am heimischen Neckarplatt auch jede Menge Beifall. Der Teamchef von Grün-Weiss Mannheim genoss den siebten Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte in vollen Zügen. Im Interview sprach der 54-Jährige von „einer genialen Saison mit einem ganz besonderen Meistertitel“.

Herr Marzenell, welchen Stellenwert hat diese Meisterschaft für Sie?

Der Meistermacher Gerald Marzenell wurde am 6. Februar 1964 in Mannheim geboren. Der Teamchef von Grün-Weiss Mannheim war von 1986 bis 1989 Profi auf der ATP-Tour. Marzenell spielte 16 Jahre für Grün-Weiss. Er war als Profi zwei Mal Meister. Der aktuelle Titel bedeutet den vierten Coup als Teamchef. Im Juli 2018 erhielt er den Ehrenpreis für Trainer des Deutschen Tennis-Bundes.

Gerald Marzenell: Es ist ein ganz besonderer Titel. So einen Teamgeist habe ich mit Ausnahme von 1993, als ich selbst noch Spieler war, noch nie erlebt. Von Anfang an hat alles gestimmt. Das war einfach Wahnsinn.