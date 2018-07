„Geniale Schläge“ gefragt

Anzeige

Mannheim.Peter Gojowczyk gilt als eher ruhiger Typ. Grün-Weiss Teamchef Gerald Marzenell bezeichnet ihn als jemanden, der eher durch Leistung überzeugt, denn durch laute Worte. Gojowczyk passe dadurch sehr gut in das Mannschaftsgefüge des Tennis-Bundesligisten. Doch das Davis-Cup-Ass kann auch anders. „Auf dem Platz ist er sehr aggressiv“, erklärt Marzenell und gerät ins Schwärmen: „Peter spielt offensiv und geht immer wieder an die Linie.“ Besonders die Art, dem Gegner sein Spiel aufzuzwingen, hat beim Teamchef Eindruck hinterlassen: „Er wartet nicht darauf, was der Gegner macht, sondern will das Match diktieren.“

Positiver Druck

Und das soll die aktuelle Nummer 39 der Weltrangliste auch im heutigen Tennis-Bundesliga-Duell gegen den Rochusclub Düsseldorf ab 13 Uhr am Feudenheimer Neckarplatt. „Er wird an Nummer eins spielen. Maximilian Marterer an Position zwei“, gibt Marzenell einen Ausblick auf die taktische Ausrichtung.

„An eins zu spielen bedeutet natürlich auch etwas Druck – aber positiven“, freut sich Gojowczyk auf die Spiele mit der Mannschaft. Seine Einschätzung vor dem heutigen Duell gegen den Tabellenführer ist dennoch leicht zurückhaltend: „Düsseldorf hat mit dem 6:0-Sieg gegen BW Halle ein Statement als Mitfavorit gesetzt.“