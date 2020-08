Gern gesehener Gast

Mannheim.Die Suche nach der Gäste-Umkleide bleibt Björn Phau in diesem Jahr noch erspart. Nach 16 erfolgreichen Jahren bei Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim wäre Phau bei Durchführung der geplanten Saison am Freitag erstmalig als Gast nach Mannheim gekommen, hätte diesmal aber nicht den gewohnten Gang in den Katakomben einschlagen dürfen. Bereits seit April hat sich der 40-Jährige dem Rochusclub

...