Glücksgriff für Grün-Weiss

Mannheim.Wer die aus dem Meisterjahr erfolgsverwöhnten Tennisfans bei Grün-Weiss Mannheim gleich bei seinem ersten Heim-Einsatz in kollektives Schwärmen versetzt, muss eine besondere Leistung auf den Platz gebracht haben. So geschehen bei Neuzugang Pedro Martinez, der am Sonntag nach seinem 6:2, 7:6-Einzelsieg gegen Matthias Bachinger von Bundesliga-Aufsteiger TC Großhesselohe aufgrund seiner formidablen Schläge für Furore sorgte. Wer den erstmalig an Nummer eins spielenden Spanier bei seiner Premiere auf dem Centre Court gesehen hatte, bei dem war er danach auch Gesprächsthema Nummer eins.

Durch die Empfehlung von GW-Spieler und Freund Marc Lopez geriet der 22-Jährige in den Fokus von Teamchef Gerald Marzenell, der das Talent nach zwei außergewöhnlich erfolgreichen Jahren bei Zweitligist TC Weiß-Blau Würzburg in die Quadratestadt lotste. „Pedro hat sehr viel Gefühl in seinen Schlägen. Sein Volley ist für einen Spanier sensationell und er hat eine super Einstellung“, schwärmt Marzenell vom aktuellen Weltranglisten 149.. Dass Martinez auf Anhieb so gut funktioniert und seine ersten drei Einzel und drei Doppel für Grün-Weiss allesamt gewann, war jedoch nicht absehbar. „Wir konnten damit nicht rechnen, dass er so einschlägt. Er ist ein echter Glücksgriff. An ihm haben wir noch zehn Jahre Freude“, jubelte Marzenell förmlich, noch euphorisiert vom dritten Saisonsieg gegen Großhesselohe.

Eingewöhnung leicht gemacht

Einen bedeutsamen Anteil am erfolgreichen Einstieg beim Deutschen Meister gibt der bescheidende Martinez allerdings gleich weiter: „Das Team macht es mir einfach. Gerald nimmt mir den Druck in den Spielen und ich spüre die Unterstützung der Leute in Mannheim. Dadurch habe ich die anfängliche Nervosität schnell abgelegt.“ Den Feinschliff für sein attraktives Spiel holt sich der Allroundspieler, der auf allen Belägen gut zurechtkommt, in seiner Heimat. Dort trainiert Martinez beim Bruder des ehemaligen Topspielers David Ferrer, Javier, in der Ferrer Tennis Academy in Javea, südlich von Valencia, nicht nur an seinen Schlägen, sondern auch im mentalen Bereich. Die daraus resultierende Nervenstärke bewies Martinez eindrucksvoll in den engen Matches, wie beim siegbringenden Doppel an der Seite von Andreas Beck kurz vor Mitternacht auf Teppich in Aachen sowie auch am Sonntag, wo ihm im zweiten Satz sofort das Rebreak gelang, als ihm der Satzverlust drohte.

Für die weiteren Grün-Weiss-Spiele bis zum Saisonende bleibt Martinez in Deutschland und wird dem Team zur Verfügung stehen, sofern es die Turnierverläufe möglich machen. Am Wochenende ist die Qualifikation für das Sandplatzturnier am Hamburger Rothenbaum angesetzt. „Wenn ich das Hauptfeld verpasse, spiele ich gegen Weinheim“, will der formstarke Spanier einen Einsatz im Derby am Sonntag noch nicht ausschließen. Gebrauchen könnten ihn die Mannheimer aufgrund der angespannten Personallage gut. Aktuell sind seine Fähigkeiten und sein Siegeshunger auf dem Platz schon fast unverzichtbar. „Außerhalb des Platzes ist er ein ruhiger Typ, auf dem Platz hat er Feuer ohne Ende“, beschreibt Marzenell seinen Erfolgsgaranten der ersten drei Bundesliga-Spieltage. Davon können sich die Zuschauer am Neckarplatt die nächsten Wochen und Jahre selbst ein Bild machen – und weiter ins Schwärmen geraten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019