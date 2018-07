Grün-Weiss-Ass Thiem denkt an Meisterteller

Dominic Thiem schlägt am Sonntag ab 11 Uhr für Grün-Weiss auf, direkt danach fliegt der Weltranglisten-Neunte zum ATP-Turnier nach Hamburg. © dpa

Von unserem Redaktionsmitglied

Jürgen Berger

Mannheim. French-Open-Finalist Dominic Thiem hat sich für seinen ersten Bundesliga-Einsatz seit drei Jahren viel vorgenommen. „Ich freue mich extrem und will helfen, dass der Meisterteller mal wieder zu Grün-Weiss kommt“, verkündete der Weltranglisten-Neunte vor dem Derby am Sonntag gegen den TC Weinheim am Feudenheimer Neckarplatt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018