Grün-Weiss bleibt auf Kurs

Mannheim.Federico Delbonis hatte es nach seinem verwandelten Matchball eilig, in den Schatten zu kommen. Nur zwei Autogrammjäger, deren Wunsch der Argentinier gerne erfüllte, sorgten für eine kurze Verzögerung. „Es war zu heiß. Das Match war härter als erwartet, ich habe nicht mit 35 Grad gerechnet“, sagte Delbonis und atmete durch. Mit 6:2, 6:2 entschied das Bundesliga-Ass von Grün-Weiss Mannheim das Duell gegen Reutlingens Jordi Samper-Montana auf dem Centre Court am Feudenheimer Neckarplatt für sich. Ein klares Ergebnis, doch der Davis-Cup-Sieger bekam von seinem spanischen Kontrahenten nichts geschenkt. Es war ein zäher Tennis-Kampf, in dem sich letztendlich die höhere spielerische Qualität von Delbonis durchsetzte.

So war es auch in den anderen drei Einzel-Duellen, die allesamt an den favorisierten Spitzenreiter aus Mannheim gingen und Grün-Weiss somit vorzeitig den Gesamtsieg gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger TV Reutlingen sicherten. Nach den Doppeln hieß es 6:0. „Wir freuen uns riesig und schauen, wie weit es noch geht“, bilanzierte Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell hoch zufrieden.

Grün-Weiss – Reutlingen 6:0 Einzel: Federico Delbonis – Jordi Samper-Montana 6:2, 6:2; Andreas Beck – Florian Fallert 6:2, 6:4; Tobias Kamke – Michael Berrer 6:1, 6:4; Peter Gojowczyk – Lorenzo Giustino 2:6, 6:2, 10:6. Doppel: Delbonis/Beck – Samper-Montana/Peter Mayer-Tischer 6:2, 6:3; Daniel Brands/Robin Kern – Berrer/Fallert 6:3, 7:5.

Den schwersten Gang hatte Peter Gojowczyk. Der 29-Jährige schlug Reutlingens Lorenzo Giustino nach Startschwierigkeiten im Champions Tiebreak mit 10:6. Im ersten Durchgang kam der deutsche Davis-Cup-Spieler überhaupt nicht ins Match und verlor 2:6. Doch Gojowczyk gab trotz der Hitze nicht auf und kämpfte sich zurück. Es war eine tolle Willensleistung. Der zweite Durchgang ging mit 6:2 an den Münchner, der diesen Aufwind in den Champions Tiebreak mitnahm und den Grün-Weiss-Erfolg durch den vierten Einzelpunkt eintütete.