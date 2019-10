Grün-Weiss holt Lenz

Mannheim.Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim hat mit Julian Lenz (Bild) den ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet – für den 26-Jährigen aus Gießen rutscht Simon Stadler von der Meldeliste des deutschen Meisters. Lenz spielte zuletzt für den Regionalligisten TC Bad Homburg. „Wir haben uns getroffen und nach fünf Minuten war eigentlich alles klar. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der perfekt zu uns in die Mannschaft passt“, erklärt GW-Teamchef Gerald Marzenell. Lenz, der in der Weltrangliste aktuell Position 259 einnimmt, spielt seit drei Jahren als Profi auf der ATP-Tour, zuvor hatte er ein Stipendium an der Baylor University im US-Bundesstaat Texas.

2011 gewann der 1,90 Meter große Rechtshänder gemeinsam mit Grün-Weiss-Spieler Robin Kern das Junioren-Doppel bei den US Open. In der vergangenen Runde spielte Lenz mit Bad Homburg gegen die zweite Mannschaft der Mannheimer. Im Sommer fragte GW-Coach Daniel Steinbrenner bei Lenz nach. „So kam der Kontakt zustande. Julian wollte sich verändern und in der Bundesliga spielen“, erläutert Marzenell. jb

