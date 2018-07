Grün-Weiss mit der „fast stärksten Aufstellung“

Anzeige

Gojowczyk und Delbonis dabei

Umso erfreulicher, dass er auf die „fast stärkste Grün-Weiß-Aufstellung“ zurückgreifen kann. „Mindestens drei aus den Top 100 und zwei aus den Top 50 werden am Freitag spielen“, betont er. Neben Doppel-Olympiasieger Marc Lopez werden auch der Sandplatz-Spezialist Federico Delbonis (Weltranglistenplatz 88) und erneut Maximilian Marterer (Weltranglistenplatz 48) für Grün-Weiß aufschlagen.

„Maximilian hat uns am Wochenende in Neuss zum Sieg geführt“, ist Marzenell noch immer voll des Lobes für den gebürtigen Nürnberger. Unterstützung erhält er von seinem Davis-Cup-Kollegen Peter Gojowczyk (Weltranglistenplatz 39). Verzichten müssen die Mannheimer jedoch auf Damir Dzumhur, den eine Rückenverletzung plagt. Wer den Bosnier ersetzen wird, lässt Marzenell offen. „Wir haben einige Möglichkeiten. Klar ist, dass Gojowczyk oder Marterer an eins spielen werden“, verweist Marzenell bei Taktikfragen auf das heute stattfindende Training, sowie die Möglichkeit, auf die Aufstellung der Düsseldorfer reagieren zu können.

Nach dem Wochenende gegen Düsseldorf und Halle sollen für die ambitionierten Mannheimer mindestens zwei weitere Zähler auf der Habenseite stehen. „Holen wir drei Punkte, sind wir auf alle Fälle im Meisterschaftsrennen dabei“, hofft Marzenell und warnt zugleich vor den vermeintlich angeschlagenen Gegner aus Halle am Sonntag. „Mehrere Spieler waren noch in Wimbledon aktiv. Sonst hätte Halle nicht in dieser Höhe verloren.“

Morgen will außerdem der TC Weinheim ab 13 Uhr gegen Neuss seine gute Form nach dem 4:2-Sieg bei TK Kurhaus Aachen bestätigen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.07.2018