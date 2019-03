Grün-Weiss startet auswärts

Mannheim.Der Kader von Titelverteidiger Grün-Weiss Mannheim für die neue Saison in der Tennis-Bundesliga steht fest. Dusan Lajovic, Jeremy Jahn, Pedro Martinez Portero, Manuel Pena Lopez sowie „Rückkehrer“ Simon Stadler stehen neu auf der Meldeliste, sie ersetzen Peter Gojowczyk, Daniel Brands, Björn Phau, Damir Dzumhur sowie Nicolas Kicker. Die Runde beginnt für das Team von Gerald Marzenell mit zwei Auswärtsaufgaben gegen TuS Sennelager (7. Juli) und BW Aachen (12. Juli). Im ersten Heimspiel trifft GW am 14. Juli (11 Uhr) auf den TC Großhesselohe, dem sich Gojowczyk und Brands angeschlossen haben (wir berichteten). Am 21. Juli (11 Uhr) geht es am Neckarplatt gegen den TC Weinheim. Weitere Heimpartien gibt es gegen Kurhaus Aachen (4. August/11 Uhr) und Krefeld (10. August/12 Uhr). jb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019