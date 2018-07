Anzeige

Marterer hatte kein leichtes Spiel gegen Balazs. Erst nach 2:02 Stunden verwertete der Nürnberger seinen fünften Matchball. Die Neusser Nummer eins steckte nie auf und kämpfte sich immer wieder heran. Doch letztendlich machte der 29-jährige Budapester, der in der Weltrangliste auf Position 179 notiert ist, in der entscheidenden Phase zu viele Fehler. Der im ATP-Ranking auf Platz 48 stehende Marterer behielt die Ruhe – und setzte sich verdient durch.

Andreas Beck und Gerald Melzer hatten in den Auftakteinzeln bereits für eine beruhigende Führung gesorgt. Melzer schlug den Weißrussen Uladzimir Ignatik 6:4, 7:5, der Stuttgarter Beck besiegte den Rumänen Adrian Ungur ohne Mühe 6:3, 6:3. Tobias Kamke sorgte mit einem 6:3, 6:4-Erfolg über Zdenek Kolar für de dritten Einzelpunkt der Mannheimer, die auf den eigentlich eingeplanten Federico Delbonis verzichten mussten. Der Argentinier ist beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon noch im Doppel-Wettbewerb vertreten, nachdem er an der Seite von Miguel Ángel Reyes das topgesetzte Duo Oliver Marach/Mate Pavic in fünf Sätzen bezwingen konnte.

„Ich habe mich sehr gut gefühlt und ein ordentliches Einzel abgeliefert. Ich bin froh, dass ich einen Sieg einfahren konnte und wir einen guten Start in die Saison geschafft haben. Das war wichtig“, erklärte Beck, der auch schon in der vergangenen Bundesliga-Runde zu den Stützen gehörte.

Weinheim gewinnt in Aachen 4:2

Der TC Weinheim startete unterdessen beim TK Kurhaus Lambertz Aachen mit einem 4:2-Erfolg in seine zweite Bundesliga-Saison. Nach den Einzeln lagen die Weinheimer nach Erfolgen von Yannick Hanfmann, Frank Wintermantel und Luca Vanni mit 3:1 in Führung. Lediglich John Millman verlor sein Match. Im Doppel unterlag dann zunächst die Kombination Hanfmann/Florin Mergea in zwei Sätzen, ehe Millman/Vanni im entscheidenden Champions Tiebreak gegen Christian Garin/Salvatore Caruso die Oberhand behielten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018