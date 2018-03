Anzeige

Mannheim.Grün-Weiss Mannheim meldet einen hochkarätigen Neuzugang: Der Bosnier Damir Dzumhur (Bild) schlägt künftig in der Tennis-Bundesliga für die Mannschaft von Teamchef Gerald Marzenell auf. Der in Sarajevo geborene Dzumhur ist aktuell die Nummer 30 der ATP-Weltrangliste und spielte von 2013 bis 2016 für Bundesliga-Konkurrent Bruckmühl-Feldkirchen. „Ich bin sehr froh darüber, dass sich Damir für uns entschieden hat. Er ist eine absolute Verstärkung und wird sehr gut ins Team passen“, erklärt Marzenell. „Ich erinnere mich noch an die Spiele 2013 und 2016. Er hat eine tolle Entwicklung genommen und sicher noch Luft nach oben.“

Der 25-jährige Dzumhur gewann im September 2017 in St. Petersburg als erster bosnischer Tennisspieler ein großes ATP-Turnier. Nur einen Monat später legte der Rechtshänder mit beidhändiger Rückhand nach und krönte sich auch in Moskau zum Turniersieger. Im Sommer schlägt Dzumhur nun als etatmäßige Nummer 2 der Mannheimer auf.

Der Grün-Weiss-Kader 2018 Spieler: Dominic Thiem, Damir Dzumhur, Peter Gojowczyk, Federico Delbonis, Maximilian Marterer, Nicolas Kicker, Radu Albot, Gerald Melzer, Tobias Kamke, Daniel Brands, Robin Kern, Marc Lopez, Andreas Beck, Björn Phau, Jannik Gieße, Justin Schlageter. Teamchef: Gerald Marzenell. Trainer-Team: Daniel Steinbrenner, Simon Stadler, Martin Fischer, Dirk Dier.

Saisonauftakt für Grün-Weiss ist am 8. Juli bei Aufsteiger Neuss. Bereits eine Woche später finden die ersten beiden Heimspiele statt. Am Freitag, 13. Juli, gastiert Düsseldorf am Neckarplatt. Am 15. Juli steigt das Topduell gegen den amtierenden Meister Blau-Weiss Halle. jb (Bild: dpa)