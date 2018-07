Hitzeschlacht am Neckarplatt

Anzeige

Marzenell mahnt auf jeden Fall volle Konzentration an. „Reutlingen ist gerade aufgestiegen. Wir dürfen keine Punkte liegen lassen“, so der Teamchef. „Ein Selbstläufer wird es nicht. Wir treten mit einer Topmannschaft an.“ Beim 3:3 in Aachen setzte Reutlingen auf den Spanier Jordi Samper-Montana oder Ex-Profi Michael Berrer, der in Stuttgart oft gemeinsam mit Mannheims Andi Beck trainiert. „Michael ist ein guter Freund von mir“, unterstreicht Beck, der in Deutschland noch nie bei solchen Temperaturen gespielt hat. „Wichtig wird sein, genug zu trinken.“

Am Sonntag erwartet den noch ungeschlagenen Spitzenreiter in Aachen erneut eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion. Der fünffache deutsche Meister hat in dieser Saison erst einmal gewonnen und steht lediglich einen Punkt vor den Abstiegsrängen. „Aachen steht mit dem Rücken zur Wand. Das wird ein heißer Kampf und ein sehr ausgeglichenes Spiel“, erläutert Marzenell.

TC Weinheim mit zwei Heimspielen

Bundesliga-Rivale TC Weinheim bestreitet nach der Derby-Niederlage zwei Heimspiele. Heute geht es ab 13 Uhr gegen BW Krefeld, am Sonntag kommt ab 11 Uhr Köln an die Bergstraße. Vor allem das heutige Duell mit Krefeld verspricht Spannung. Die Gäste könnten mit Paolo Lorenzi, Carlos Berlocq, Jürgen Melzer und Alessandro Gianessi antreten. Doch auch die Weinheimer sind gut aufgestellt. Neuzugang Casper Ruud wird erstmals für den TC 02 aufschlagen. Der Norweger gilt als riesiges Talent – unter anderem schlug der 19-Jährige in diesem Jahr bereits den spanischen Sandplatzstar David Ferrer. Ein weiterer Debütant ist der frühere Grün-Weiss-Spieler Benjamin Becker. Der mittlerweile 37-Jährige schickte einst bei den US Open Andre Agassi in die Tennis-Rente. Die Kölner haben für Sonntag den Einsatz von Dustin Brown angekündigt.

