„Ich habe ihm wenig freie Punkte gegeben“, zeigte sich Marterer auch mit seinem Returnspiel gegen den aufschlagstarken 1,98-Meter-Hünen zufrieden. Kurz vor seinem Abflug in die USA lobte der Shootingstar noch Publikum und Team und nährte die Hoffnung der Fans auf weitere Marterer-Siege am Neckarplatt im nächsten Jahr: „Ich habe hier jedes Spiel genossen und auch innerhalb der Mannschaft stimmt es einfach.“

Der an Punkt vier eingesetzte Tobias Kamke hatte dagegen das schwierigste Match des Tages zu bestreiten. Nach Kamkes 1:6-Klatsche im zweiten Satz startete sein Kontrahent, der 20-jährige Tim Sandkaulen, mit großem Selbstvertrauen in den anschließenden Match-Tiebreak und führte schnell mit 3:0. Doch der erfahrene Kamke ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, verbuchte fortan sieben Punkte in Folge und entschied den dritten Satz für sich. Ein besonderes Lob ging nach dem Match an seinen Coach Simon Stadler. „Simon gibt mir die Ruhe in den entscheidenden Momenten, das hilft mir extrem.“ Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesen perfekt laufenden Sommerwochen ist der Teamgeist bei Grün-Weiss. „Es ist bei uns immer ein Miteinander, egal, wer spielt. Es herrscht ein unglaublicher Zusammenhalt“, gewährte ein von Hitze und Gegner erschöpfter Kamke Einblicke ins Innenleben des erfolgreichen Teams.

Delbonis und Albot siegen glatt

Der südamerikanische Sandplatzspezialist Federico Delbonis ließ Aleksandr Nedovyesov nicht den Hauch einer Chance und siegte glatt in zwei Sätzen, ebenso wie später sein Teamkollege Radu Albot.

Nach dem feststehenden Sieg fiel die Spannung vor den Doppelbegegnungen etwas ab und beide Paare verloren prompt den ersten Satz. Albot und Kern schafften zwar den Satzausgleich, unterlagen aber im Match-Tiebreak denkbar knapp. Noch schlechter erging es dem Duo Beck/Melzer, das auch den zweiten Satz abgeben musste. jab

