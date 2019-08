Titelkampf spitzt sich zu

Mannheim.Nach den richtungsweisenden Spielen am vergangenen Wochenende stehen dem amtierenden deutschen Meister Grün-Weiss Mannheim nun die zwei entscheidenden Spieltage in der Tennis-Bundesliga bevor. Am Sonntag (11 Uhr) empfängt der Tabellenzweite den TK Kurhaus Aachen, der sich als Dritter ebenfalls noch Chancen auf den Titelgewinn ausrechnet. In der Folgewoche treffen die Mannheimer dann samstags zuhause (12 Uhr) auf den noch punktgleichen Tabellenführer aus Krefeld, ehe die Grün-Weißen einen Tag später zum Saisonabschluss nach Gladbach reisen. Auch Gladbach mischt noch im spannenden Titel-Vierkampf mit.

„Ich hoffe, dass wir bei der Vergabe des Titels eine kleine Rolle mitspielen. Die eindeutige Nummer eins als Anwärter auf die Meisterschaft ist aber Krefeld, die das leichteste Restprogramm haben“, sieht Teamchef Gerald Marzenell seine Auswahl nicht in der Favoritenrolle. Schließlich sind es in diesem Jahr nicht die ganz großen Namen, die für Grün-Weiss aufschlagen, zahlreiche Ausfälle mussten bislang kompensiert werden.

„Delbonis ist einfach müde“

„Federico Delbonis hat vier Wochen am Stück durchgespielt, der ist einfach müde. Das macht keinen Sinn“, plant Marzenell am Sonntag ohne den Argentinier. Somit setzt der Teamchef mit Pedro Martinez, Manuel Pena Lopez, Jeremy Jahn, Andreas Beck und Robin Kern weiter auf seine erfolgreichen Dauerbrenner, die ihr Soll mit starken Leistungen bereits übererfüllt haben.

Ein weiteres großes Plus ist, dass die Mannheimer Doppel ausgezeichnet funktionieren. „Pedro und Andreas harmonieren gut. Andreas war Davis-Cup-Spieler für Deutschland im Doppel. Zudem verstehen sie sich sehr gut auf und neben dem Platz “, erklärt Marzenell die Gründe, warum Martinez und Beck bisher alle ihre fünf Spiele siegreich gestalten konnten. Nicht minder gut besetzt sind die Doppel der Aachener. Beim fünfmaligen Meister spielt Doppelspezialist Tim Pütz, der zu Saisonbeginn mit Jan-Lennart Struff ein starkes Duo bildete. Zwar schlägt Struff inzwischen auf US-Hartplätzen auf, dennoch hat Aachen am Sonntag die Möglichkeit, mit dem Weltranglisten-53. Pablo Cuevas, Filippo Baldi (144.), Nils Langer und eben Pütz starke Einzel als auch erfolgversprechende Doppel zu stellen. „Das ist ein Match auf Augenhöhe. Ein Unentschieden wäre schon ein Erfolg“, sagt Marzenell. jab

