Turnier-Serie als Option

Berlin/Mannheim.Der letztjährige US-Open-Achtelfinalist Dominik Koepfer kann sich eine Teilnahme an der geplanten Turnier-Serie des Deutschen Tennis Bundes zur Überbrückung der weltweiten Corona-Pause gut vorstellen. „Es ist auf jeden Fall eine Option für mich“, sagte der 25-Jährige aus Donaueschingen, der in dieser Saison eigentlich ab 5. Juli für den Deutschen Meister Grün-Weiss Mannheim in der Bundesliga hätte aufschlagen sollen. Es sei „auf jeden Fall eine gute Sache für uns Spieler, Matchpraxis zu sammeln“, sagte der Davis-Cup-Profi.

Der DTB plant ab dem 8. Juni eine Turnier-Serie für 32 Herren und 24 Damen. In Vor-, Zwischen- und Endrunde sollen dann jeweils in Vierergruppen die Sieger ausgespielt werden. Neben den beiden Spielern soll nur ein Schiedsrichter auf dem Platz sein. Auf Linienrichter und Ballkinder wird wegen der Corona-Beschränkungen ebenso verzichtet wie zunächst auch auf Publikum.

„Auch finanziell ist es natürlich eine Anregung zu spielen“, sagte Koepfer, betonte aber auch: „Ich sollte mich finanziell momentan nicht beschweren. Es gibt viele Menschen, die es finanziell schwerer haben als ich. Ich bin zuversichtlich, dass die Tour 2021 weitergeht, dann habe ich auch wieder einen Job.“ Die weltweite Tennis-Tour pausiert mindestens bis zum 13. Juli. Sehr wahrscheinlich wird die Pause allerdings noch deutlich länger dauern. dpa/jako

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020