Unaufhaltsam Richtung Titel

Aachen.Tobias Kamke sprach von beflügeln, Peter Gojowczyk von „pushen“ – beide wussten, was so ein Schub Extra-Motivation von der Bande durch die Teamkollegen beim 5:1-Triumph von Grün-Weiss Mannheim bei TK Kurhaus Aachen auslösen kann. „Das ist wichtig, wenn man weiß, dass die Mannschaft draußen sitzt und nach jedem Punkt schreit“, war Kamke von der Lautstärke des GW-Teams begeistert. Gojowczyk ging noch weiter: „Ich war im Match-Tiebreak mit 1:4 gegen Martin Cuevas hinten. Alle haben mich nach vorne gebrüllt“.

Starker Zusammenhalt

Martin Cuevas – Peter Gojowczyk 7:5, 2:6, 8:10; Guillermo Olaso – Tobias Kamke 6:4, 3:6, 5:10; Nils Langer – Daniel Brands 6:7, 6:4, 2:10; Philipp Petzschner – Andreas Beck 4:6, 7:6; 8:10. Doppel: Cuevas/Olaso – Brands, Kern 7:6, 7:6; Langer/Petzschner – Kamke/Beck 6:7, 6:7.

Besonders nach Kamkes entscheidendem Punkt zum 10:5 im Match-Tiebreak gegen Guillermo Olaso kannte der Jubel keine Grenzen. „Der Knackpunkt war heute der Teamspirit – der hat den Ausschlag gegeben“, freute sich Teamchef Gerald Marzenell über die „unvorstellbare Stimmung unter den Spielern“.

Kamkes Sieg gegen den Spanier war dabei mehr als nur die Vorentscheidung im Match gegen die Aachener. Grün-Weiss festigte auch seine Vormachtstellung in der Tennis-Bundesliga. Drei Spieltage vor Schluss führen die Mannheimer weiter ungeschlagen mit 11:1-Punkten die Tabelle an. Mit drei Zählern weniger ist Blau-Weiß Krefeld der härteste Verfolger. Am 11. August schlägt GW dort zum Showdown auf.