Anzeige

Mannheim.Dominic Thiem ist die größten Tennis-Bühnen der Welt gewohnt. Der Österreicher unterlag vor fünf Wochen im Finale der French Open gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal, beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon zwang den 24-Jährigen eine Rückenverletzung zu einer Aufgabe in seinem Erstrunden-Match mit Marcos Baghdatis. Dieses Pech ermöglicht Grün-Weiss Mannheim jetzt am Sonntag (11 Uhr) einen Tennis-Feiertag. Dann wird Thiem erstmals seit drei Jahren wieder am Feudenheimer Neckarplatt für den Bundesliga-Tabellenführer aufschlagen – und zwar ausgerechnet im Derby gegen den TC Weinheim.

„Das ist einfach nur der Wahnsinn, Dominic wieder in Mannheim begrüßen zu dürfen“, jubelt Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell über die Zusage des österreichischen Davis-Cup-Spielers, der nach seiner Zwangspause Spielpraxis für die in einer Woche beginnenden German Open in Hamburg braucht. Gestern bestritt Thiem in seiner Heimat bereits einen Schaukampf über einen Satz mit dem griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas. Danach startet die intensive Vorbereitung des neben Nadal als besten Sandplatzspieler der Welt geltenden Thiem auf das Turnier am Rothenbaum – der Bundesliga-Auftritt in Mannheim am Sonntag ist quasi die Generalprobe dafür. Nach seinem verletzungsbedingten Aus in Wimbledon regenerierte der Mann aus Wiener Neustadt und legte ein paar trainingsfreie Tage ein. „Das macht Dominic jedes Jahr. Wer so intensiv trainiert und so viele Turniere spielt, braucht auch einmal eine Pause“, berichtet Marzenell. „Ich spreche mit ihm und natürlich hauptsächlich mit seinem Coach Günter Bresnik.“

Der Sandplatz-Spezialist Dominic Thiem belegt in der aktuellen Weltrangliste den neunten Platz. Seine beste Platzierung im ATP-Ranking hatte er im November 2017 mit Position vier. Bei den French Open unterlag der Österreicher vor fünf Wochen erst im Finale gegen Rafael Nadal. Der 24-Jährige hat bislang zehn ATP-Turniere gewonnen.

Fan des FC Chelsea

Thiem wird im Duell mit dem bisher ebenfalls ungeschlagenen TC Weinheim das Spitzeneinzel bestreiten. „Wann Dominic ankommt, ist noch nicht ganz sicher. Das entscheidet sich kurzfristig“, erklärt Marzenell und betont: „Er ist ein besonderer Spieler mit einer richtig großen Karriere.“