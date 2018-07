Weltklasse am Neckarplatt - Thiem spielt für Grün-Weiss

Anzeige

„Das ist einfach nur der Wahnsinn, Dominic wieder in Mannheim begrüßen zu dürfen“, jubelt Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell über die Zusage des österreichischen Davis-Cup-Spielers, der nach seiner Zwangspause Spielpraxis für die in einer Woche beginnenden German Open in Hamburg braucht. Gestern bestritt Thiem in seiner Heimat bereits einen Schaukampf über einen Satz mit dem deutschen Star Alexander Zverev.

Danach startet die intensive Vorbereitung des neben Nadal als besten Sandplatzspieler der Welt geltenden Thiem auf das Turnier am Rothenbaum - der Bundesliga-Auftritt in Mannheim am Sonntag ist quasi die Generalprobe dafür. Nach seinem verletzungsbedingten Aus in Wimbledon regenerierte der Mann aus Wiener Neustadt und legte ein paar trainingsfreie Tage ein. „Das macht Dominic jedes Jahr. Wer so intensiv trainiert und so viele Turniere spielt, braucht auch einmal eine Pause“, berichtet Marzenell. „Ich spreche mit ihm und natürlich hauptsächlich mit seinem Coach Günter Bresnik.“

Fan des FC Chelsea

Thiem wird im Duell mit dem bisher ebenfalls ungeschlagenen TC Weinheim das Spitzeneinzel bestreiten. „Wann Dominic ankommt, ist noch nicht ganz sicher. Das entscheidet sich kurzfristig“, erklärt Marzenell und betont: „Er ist ein besonderer Spieler mit einer richtig großen Karriere.“

Durch sein frühes Aus in Wimbledon - vor einem Jahr stand der 24-Jährige im Achtelfinale - rutschte Thiem in der Weltrangliste von Position sieben auf neun ab. Vor neun Monaten erreichte der Fan des englischen Fußballclubs FC Chelsea mit Rang vier sein bisher höchstes Ranking. Sein Lieblingsbelag ist Sand. Vor der Finalteilnahme in Paris in diesem Jahr stand der Sushi-Liebhaber bereits 2016 und 2017 im Halbfinale von Roland Garros. Zu seinen größten Erfolgen zählen auch die Turniersiege in Stuttgart, Nizza und Gstaad.

Im Grün-Weiss-Kader steht Thiem seit 2014, zuvor hatte er in der Bundesliga für Bruckmühl-Feldkirchen gespielt. „Nach unserem Duell damals habe ich ihm gesagt, dass ich ihn gerne bei Grün-Weiss sehen würde, wenn Bruckmühl absteigen sollte“, erinnert sich Marzenell. Und das passierte noch am gleichen Spieltag. Auf dem Parkplatz sagte Thiem zu. Der Rechtshänder schätzt die Bundesliga sehr. „Sie ist die coolste Liga, die es gibt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich für Grün-Weiss spielen darf“, erklärte der Österreicher vor drei Jahren.

Marzenells Geduld wird belohnt

In den vergangenen beiden Spielzeiten klappte es nicht mit einem Einsatz des Top-Ten-Asses für Mannheim. Doch Teamchef Marzenell glaubte immer an einen Einsatz des Weltklasse-Spielers: „Ich habe immer gesagt, wir schreiben Dominic auf die Meldeliste, damit die Chance immer da ist, dass er kommt.“ Nun ist es soweit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018