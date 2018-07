„Wir haben es in der Hand“

Anzeige

Mannheim.Rosige Aussichten rund um das Feudenheimer Neckarplatt. Tennis-Bundesligist Grün-Weiss Mannheim grüßt mit drei Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Teamchef Gerald Marzenell nimmt drei Spieltage vor Rundenende die Favoritenrolle für den möglichen siebten Meistertitel an, will aber noch kein Versprechen abgeben.

Herr Marzenell, wieder vier Einzelsiege im Match-Tiebreak beim Spiel in Aachen. Wie steht es um die Nerven? Schenken Ihnen ihre Spieler schon Beruhigungstee?

Mannheimer Urgestein Gerald Marzenell wurde am 6. Februar 1964 in Mannheim geboren .

. Der Teamchef von Grün-Weiss Mannheim war von 1986 bis 1989 Profi auf der ATP-Tour .

. Marzenell spielte 16 Jahre für Grün-Weiss und hält mit 213 Einsätzen den Rekord in der Bundesliga .

den . Im Juli 2018 erhielt er den Ehrenpreis für Trainer des Deutschen Tennis-Bundes.

Gerald Marzenell: (lacht) Das hat wirklich viele Nerven gekostet. Das Match stand in allen vier Einzelpartien auf der Kippe. Wir hatten drei Mal das Glück auf unserer Seite – nur in einer Begegnung waren wir vorne. In zwei Spielen lagen wir mit 1:4 und 2:5 zurück – das ging an die Nerven.