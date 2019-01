Arbeitssieg Richtung Halbfinale

Köln.Die Party auf den Rängen in der ausverkauften Kölner Arena begann schon weit vor dem Anwurf. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spulte gerade ihr Aufwärmprogramm ab, als Teammanager Oliver Roggisch grinsend am Spielfeldrand stand und den Augenblick genoss. Denn auf dem Ober- und Unterrang, in den Logen und auf den VIP-Plätzen, da feierten schon 19 250 Menschen. Sie sangen, klatschten,

...